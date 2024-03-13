Dolar sahipleri dikkat! Türkiye'de ekonomik dengeyi değiştirecek yeni plan

Türkiye ekonomisinin geçmişte deneyimlediği ve ekonomiye ciddi zararlar veren Dövize Çevrilebilir Mevduat (DÇM) uygulamasının günümüzdeki yansıması olarak görülen KKM, AKP hükümetinin döviz krizine karşı aldığı önlemler arasında yer alıyor. 2021'in sonlarında başlatılan bu uygulama, dolar kurunu önemli ölçüde düşürse de, zaman içinde dolar/TL kuru 32 TL'yi geçerek rekor seviyelere ulaştı.

Yeni Ekonomi Yönetiminin Atılımları ve Beklenen Değişiklikler

8 Haziran itibarıyla görevi devralan yeni ekonomi yönetimi, ekonomi politikalarında köklü değişiklikler yaparken, KKM sistemini kademeli olarak sonlandırma sürecine girdi. Ancak, 31 Mart seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte, dolar sahiplerini endişelendiren yeni bir spekülasyon ortaya atıldı. Topkapı Üniversitesi Rektörü ve bir ekonomi gazetesinin yazarı olan Prof. Dr. Emre Alkin, KKM'ye alternatif yeni bir stratejinin devreye sokulacağını iddia etti. Bu durum, piyasalarda ciddi bir endişe yaratırken, Türkiye ekonomisi için benzersiz bir gelişmenin habercisi olabilir.

Yeni Bir KKM Stratejisi Mi Geliyor?

Alkin'e göre, piyasadan döviz alımını durduracak ve "süper bono" olarak adlandırılabilecek yeni bir strateji, dolar kurunda önemli etkilere sahip olabilir. Bu yeni hamlenin dolar/TL paritesinde nasıl bir etki yaratacağı büyük bir merak konusu iken, benzer bir durumun geçmişte dolar kurunda büyük düşüşlere yol açtığı biliniyor. Türkiye ekonomisinde beklenen bu büyük düşüş, yeni strateji ile gerçekleşebilir.

Piyasalardaki Beklentiler ve Endişeler

Son iki hafta içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasaya yaptığı günlük ortalama 800 milyon dolarlık müdahaleler, devam eden piyasa düzenlemelerini gösteriyor. Ancak, Alkin'in spekülasyonları ve yeni bir KKM benzeri uygulamanın olası etkileri, piyasalarda büyük bir belirsizliğe neden oluyor. Ekonomi yönetiminin bu iddialara nasıl bir yanıt vereceği ve "süper bono" stratejisinin ayrıntıları, önümüzdeki günlerde daha net bir şekilde ortaya çıkacak.

Türkiye'nin ekonomik geleceği, bu belirleyici dönemde atılacak adımlarla yeni bir yön kazanacak. Dolar kurundaki olası dalgalanmalar, yerel ve global piyasalar açısından önemli etkilere sahip olabilir. Seçim öncesi ve sonrası dönemde ekonomi yönetiminin izleyeceği stratejiler, Türkiye ekonomisinin gelecekteki yönünü belirleyecek.