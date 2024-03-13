Borsa İstanbul güne nasıl bir başlangıç yaptı? İşte detaylar

Borsa İstanbul, yatırımcılarının yüzünü güldüren bir açılışla güne başlangıç yaptı. BIST 100 endeksi, günün ilk saatlerinde yüzde 0,25'lik bir artışla 9.091,85 puana ulaşarak, piyasalarda olumlu bir hava estirdi. Bu yükseliş, özellikle iletişim sektöründe hissedilirken, finansal kiralama faktoring sektörü küçük bir gerileme yaşadı.

Borsa İstanbul'da Güneşli Günler

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 22,82 puanlık bir artış göstererek, yatırımcılarına güven verdi. Bankacılık ve holding endekslerinde de sırasıyla yüzde 0,13 ve yüzde 0,09'luk artışlar kaydedildi. Bu durum, borsanın genelinde olumlu bir atmosferin hakim olduğunu gösteriyor.

Sektörel Performans: Işıklar ve Gölgeler

Sektör endeksleri arasında en çok dikkat çeken yükseliş, yüzde 3,27 ile iletişim sektöründe yaşandı. Bu, teknoloji ve iletişim alanında yatırım yapanların yüzünü güldüren bir gelişme olarak öne çıkıyor. Öte yandan, finansal kiralama faktoring sektörü, yüzde 0,15'lik bir düşüşle günün en çok gerileyen sektörü oldu.

Küresel Piyasalarda Olumlu Hava

Küresel piyasalarda da olumlu bir seyir izlendi. ABD'de enflasyonun beklentileri aşmasına rağmen, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine haziranda başlayabileceğine dair beklentiler piyasaları destekledi. Bu durum, yatırımcıların risk iştahını artırarak, borsalarda olumlu bir atmosferin oluşmasına katkı sağladı.

Teknik Analiz: Destek ve Direnç Seviyeleri

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 8.900 seviyelerinin önemli destek noktaları olarak öne çıktığını belirtiyor. Yükselişin devam etmesi durumunda ise 9.100 ve 9.200 puan seviyeleri önemli direnç noktaları olarak takip edilecek. Yatırımcılar, bu seviyeleri dikkate alarak hareket etmeleri gerektiğini unutmamalı.

Borsa İstanbul'un güne olumlu başlaması, yatırımcılar için umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Özellikle iletişim sektöründeki güçlü performans, teknolojiye yapılan yatırımların önemini bir kez daha gözler