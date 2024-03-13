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Hurşit, Ziver, Şekerpare, Cesur ve Mayıs 5 öksüz yavruyu tedavi edip yaşama döndürüldü

Türkiye'nin Tek ayı barınağında yavru ayılar için doğum günü kutlaması. Bursa Karacabey'deki Ovakorusu Ayı Yaşam Merkezi, Türkiye'nin ilk ve tek ayı barınağı, yaralı bulunan 5 yavru ayının sağlıklı bir şekilde ilk yaşlarını kutlamak için özel bir doğum günü düzenledi.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Hurşit, Ziver, Şekerpare, Cesur ve Mayıs 5 öksüz yavruyu tedavi edip yaşama döndürüldü mask
Hurşit, Ziver, Şekerpare, Cesur ve Mayıs 5 öksüz yavruyu tedavi edip yaşama döndürüldü
Hurşit, Ziver, Şekerpare, Cesur ve Mayıs 5 öksüz yavruyu tedavi edip yaşama döndürüldü
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Türkiye'nin dört bir yanından kurtarılan ve Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan Ovakorusu Ayı Yaşam Merkezi'nde tedavi edilen beş yavru ayı için unutulmaz bir doğum günü kutlaması yapıldı. Hurşit, Ziver, Şekerpare, Cesur ve Mayıs adları verilen bu sevimli yavrular, Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki ilk ve tek ayı barınağı olan bu merkezde sağlıklarına kavuştular.

Hurşit, Ziver, Şekerpare, Cesur ve Mayıs 5 öksüz yavruyu tedavi edip yaşama döndürüldü

Yavru Ayıların Kurtarılış Hikayesi

2023 yılının bahar aylarında, Karadeniz bölgesi ve Bursa'da yaralı veya annelerini kaybetmiş halde bulunan bu beş yavru ayı, Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Burada, her birine özel isimler verilerek, onların tedavi ve rehabilitasyon süreçleri başlatıldı.

Hurşit, Ziver, Şekerpare, Cesur ve Mayıs 5 öksüz yavruyu tedavi edip yaşama döndürüldü

Sağlık Yolculukları ve Beslenme

Mayıs, sol ön bacağında kırık ile merkeze getirildi ve yapılan ameliyatlarla sağlığına kavuştu. Şekerpare ise pnömoni tedavisi gördü. Yavrular, laktozsuz süt, bal, haşlanmış yumurta, meyve püresi ve vitamin-mineral tozlarından oluşan özel bir diyetle beslendi. Beş ay sonra katı gıdalara geçirilen yavrular, büyüme ve gelişimleri yakından takip edilerek sağlıklı bireyler haline geldi.

Hurşit, Ziver, Şekerpare, Cesur ve Mayıs 5 öksüz yavruyu tedavi edip yaşama döndürüldü

Bir Yaşında Sağlıklı Bireyler

Şimdi bir yaşında olan bu yavru ayılar, merkezdeki yavru ayı bahçesinde özenle bakılarak sağlıklı bireyler haline geldi. Doğum günlerinde, personel tarafından hazırlanan meyveli ve balıklı sebzeli pastalarla kutlama yapıldı. Bu özel gün, meraklı genç ayıların da ilgisini çekti ve onlar da kutlamayı ağaçlara tırmanarak izledi.Hurşit, Ziver, Şekerpare, Cesur ve Mayıs 5 öksüz yavruyu tedavi edip yaşama döndürüldü

Ayıların Geleceği

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürü Ali Bozkurt, her yıl Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden yaralı veya yardıma muhtaç yavru ayıların bu merkeze getirildiğini belirtti. Bu yavruların, doğada yaşama şansları olmadığı için ömürlerinin geri kalanını barınakta geçireceklerini ifade etti. Bu özel gün, merkezdeki çalışmaların ve yavru ayıların sağlıklı büyüme süreçlerinin bir göstergesi olarak kutlandı.

Bu etkinlik, Türkiye'nin tek ayı barınağında gerçekleşen ve yavru ayıların sağlıklı büyümelerini kutlamak için düzenlenen anlamlı bir etkinlik olarak tarihe geçti.

# türkiye, doğa, tedavi, karadeniz

13 Mar 2024 - 19:00 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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