Türkiye yabancı sermayede yükselişe geçti

Türkiye ekonomisine uluslararası güvence: Yabancı yatırımların artışıyla ekonomik ufuk aydınlanıyor. Ocak 2024'te, Türkiye'ye yapılan uluslararası doğrudan yatırımlar (UDY), bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 20'lik bir artışla 910 milyon dolara ulaştı. Bu gelişme, Türkiye'nin yabancı yatırımcılar için cazip bir destinasyon olmaya devam ettiğini gösteriyor.

Türkiye'nin Yükselen Yatırım Grafiği

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2002 yılından bu yana Türkiye'ye yapılan kümülatif UDY girişleri 264 milyar doları aştı. Bu, Türkiye'nin uzun vadeli yatırım potansiyelinin güçlü bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Yatırımın Kaynakları ve Sektörel Dağılımı

Ocak ayında, yatırım sermayesi girişleri 399 milyon dolar, yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı yoluyla 415 milyon dolar ve borçlanma araçları vasıtasıyla 102 milyon dolar değerinde giriş kaydedildi. Bu çeşitlilik, Türkiye'nin farklı yatırım alanlarında nasıl bir çekim merkezi haline geldiğinin altını çiziyor.

Madencilikten Ticarete: Sektörel Yatırım Akışı

Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü, toplam yatırım sermayesi girişlerinin %42'sini çekerek öne çıktı. Bu, Türkiye'nin doğal kaynaklarının yabancı yatırımcılar için ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Toptan ve perakende ticaret sektörü de, yatırım sermayesi girişlerinin %15'ini çekerek kümülatif performansını artırıyor.

Uluslararası Yatırımcıların Gözdesi Türkiye

ABD, Ocak 2024'te Türkiye'ye yapılan yatırımlarda %44'lük payı ile lider konumda. Almanya %17 ile ikinci sırada yer alırken, Birleşik Krallık %12 ile üçüncü sırada. Bu dağılım, Türkiye'nin dünya genelinde farklı coğrafyalardan yatırımcıları nasıl çektiğini gösteriyor.

Türkiye'nin yabancı yatırımlardaki bu başarısı, ekonomik istikrarın ve büyümenin sürdürülebilirliği için kritik öneme sahip. Yabancı yatırımların artışı, ülkenin ekonomik geleceğine olan güveni pekiştiriyor ve Türkiye'yi global ekonomide önemli bir oyuncu olarak konumlandırıyor.