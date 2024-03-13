- Kültür-Sanat

Sinema Tutkunlarına Özel: Bu Hafta Paribu Cineverse’de Neler Var?

Paribu Cineverse, 15 Mart Cuma günü sinemaseverleri bir araya getiriyor. Vizyona girecek yeni filmlerle dolu bir hafta bekliyor. İşte dikkat çeken yapımlar…

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Sinema Tutkunlarına Özel: Bu Hafta Paribu Cineverse’de Neler Var? mask
Sinema Tutkunlarına Özel: Bu Hafta Paribu Cineverse’de Neler Var?
Sinema Tutkunlarına Özel: Bu Hafta Paribu Cineverse’de Neler Var?
+10
Haber albümü için resme tıklayın

Macera Dolu Yolculuk: Tay 2 - Ebabil Takımı

Çocuklar ve animasyon severler için ideal olan "Tay 2: Ebabil Takımı", ulak atı olma hayaliyle dolu Tay'ın Kudüs'ten Mekke'ye heyecan verici yolculuğunu anlatıyor. Tay, maceralarla dolu bu yolculukta annesi Şiraz'ın izinden giderek hayalini gerçekleştirmeye çalışır.

Sinema Tutkunlarına Özel: Bu Hafta Paribu Cineverse’de Neler Var?

Gece Yüzüşü: Korkunun Derinliklerine Dalış

Bryce McGuire’nin kaleminden çıkan "Gece Yüzüşü (Night Swim)", bir ailenin yeni taşındığı evin havuzunda başlarına gelen paranormal olayları ele alıyor. Aileyi bekleyen karanlık sırlar ve terör, izleyicileri dehşete düşürecek.

Sinema Tutkunlarına Özel: Bu Hafta Paribu Cineverse’de Neler Var?

Komedi Rüzgarı: Aile Çıkmazı

"Aile Çıkmazı", Mısır’daki bir kazıda yaşanan komik olayları konu ediyor. Eserlerin sahte çıkmasıyla değişen bir ailenin maceraları, komedi severler için kaçırılmayacak bir film.

Sinema Tutkunlarına Özel: Bu Hafta Paribu Cineverse’de Neler Var?

Kara Cin Laneti: Korku Yeniden Tanımlandı

"Kara Cin Laneti", lanetli bir aile hikayesini ve genç bir kızın mücadelesini anlatıyor. İnci'nin amcasının oteline yaptığı ziyaret, paranormal olayları ve korku dolu anları beraberinde getiriyor.

Sinema Tutkunlarına Özel: Bu Hafta Paribu Cineverse’de Neler Var?

Mükemmel Aile: Komik ve Duygusal Bir Yolculuk

"Mükemmel Aile", bir ailenin kızlarının doğumuna yetişme çabasını anlatıyor. Bu süreçte aile bireyleri, birbirlerini ve ailenin anlamını yeniden keşfeder.

Sinema Tutkunlarına Özel: Bu Hafta Paribu Cineverse’de Neler Var?

Adaletin Eli: Aksiyon Dolu Bir Hikaye

"Adaletin Eli (Red Right Hand)", Orlando Bloom’un başrolünde olduğu, bir adamın kasabasını ve ailesini koruma hikayesini anlatıyor. Karanlık güçlerle mücadele, aksiyon severler için ideal.

Sinema Tutkunlarına Özel: Bu Hafta Paribu Cineverse’de Neler Var?

Bu hafta Paribu Cineverse, her zevke hitap eden bir dizi filmle sinemaseverleri ağırlıyor. 15 Mart Cuma günü vizyona girecek olan bu filmler, dramdan komediye, aksiyondan korkuya kadar geniş bir yelpazede sunuluyor. Detaylar ve daha fazlası için www.paribucineverse.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Sinema Tutkunlarına Özel: Bu Hafta Paribu Cineverse’de Neler Var?
Sinema Tutkunlarına Özel: Bu Hafta Paribu Cineverse’de Neler Var?
Sinema Tutkunlarına Özel: Bu Hafta Paribu Cineverse’de Neler Var?

Sinema Tutkunlarına Özel: Bu Hafta Paribu Cineverse’de Neler Var?
Sinema Tutkunlarına Özel: Bu Hafta Paribu Cineverse’de Neler Var?
Sinema Tutkunlarına Özel: Bu Hafta Paribu Cineverse’de Neler Var?

# dizi, aile, cuma, ziyaret

13 Mar 2024 - 11:27 - Kültür-Sanat

Mahreç  Esra Perçin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL