Sinema Tutkunlarına Özel: Bu Hafta Paribu Cineverse’de Neler Var?

Macera Dolu Yolculuk: Tay 2 - Ebabil Takımı

Çocuklar ve animasyon severler için ideal olan "Tay 2: Ebabil Takımı", ulak atı olma hayaliyle dolu Tay'ın Kudüs'ten Mekke'ye heyecan verici yolculuğunu anlatıyor. Tay, maceralarla dolu bu yolculukta annesi Şiraz'ın izinden giderek hayalini gerçekleştirmeye çalışır.

Gece Yüzüşü: Korkunun Derinliklerine Dalış

Bryce McGuire’nin kaleminden çıkan "Gece Yüzüşü (Night Swim)", bir ailenin yeni taşındığı evin havuzunda başlarına gelen paranormal olayları ele alıyor. Aileyi bekleyen karanlık sırlar ve terör, izleyicileri dehşete düşürecek.

Komedi Rüzgarı: Aile Çıkmazı

"Aile Çıkmazı", Mısır’daki bir kazıda yaşanan komik olayları konu ediyor. Eserlerin sahte çıkmasıyla değişen bir ailenin maceraları, komedi severler için kaçırılmayacak bir film.

Kara Cin Laneti: Korku Yeniden Tanımlandı

"Kara Cin Laneti", lanetli bir aile hikayesini ve genç bir kızın mücadelesini anlatıyor. İnci'nin amcasının oteline yaptığı ziyaret, paranormal olayları ve korku dolu anları beraberinde getiriyor.

Mükemmel Aile: Komik ve Duygusal Bir Yolculuk

"Mükemmel Aile", bir ailenin kızlarının doğumuna yetişme çabasını anlatıyor. Bu süreçte aile bireyleri, birbirlerini ve ailenin anlamını yeniden keşfeder.

Adaletin Eli: Aksiyon Dolu Bir Hikaye

"Adaletin Eli (Red Right Hand)", Orlando Bloom’un başrolünde olduğu, bir adamın kasabasını ve ailesini koruma hikayesini anlatıyor. Karanlık güçlerle mücadele, aksiyon severler için ideal.

Bu hafta Paribu Cineverse, her zevke hitap eden bir dizi filmle sinemaseverleri ağırlıyor. 15 Mart Cuma günü vizyona girecek olan bu filmler, dramdan komediye, aksiyondan korkuya kadar geniş bir yelpazede sunuluyor. Detaylar ve daha fazlası için www.paribucineverse.com adresini ziyaret edebilirsiniz.