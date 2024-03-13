Fenerbahçe'de eksikler ve ceza sınırındaki oyuncular: Union Saint-Gilloise maçı öncesi son durum!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde önemli bir virajı daha dönüyor. Avrupa futbolunun prestijli turnuvalarından biri olan UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında, sarı-lacivertli ekip kendi sahasında, Belçika'nın güçlü temsilcisi Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak. İlk maçta aldığı 3-0'lık zaferle avantajlı dönen Fenerbahçe, bu mücadeleyle birlikte Avrupa kupalarındaki 268. maçına çıkacak. Bu yazı, Fenerbahçe'nin Avrupa'daki serüvenini, rakibi Union Saint-Gilloise'i, maçın önemini ve takımdaki son durumu ele alıyor.

Fenerbahçe'nin avrupa kupalarındaki iz bırakan serüveni

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar toplam 267 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 106 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, 55 kez berabere kaldı ve 106 maçta da mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Rakip fileleri 363 kez havalandıran Kanarya, kendi kalesinde ise 380 gol gördü.

Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin başarılı grafik

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Fenerbahçe için yeni bir başarı öyküsü yazma fırsatı sunuyor. Sarı-lacivertliler, bu organizasyonda şimdiye dek 15 kez mücadele etti ve bu maçlardan 11'ini galibiyetle tamamladı. Fenerbahçe'nin bu turnuvadaki gol sayısı 41 olurken, kalesinde sadece 19 gol gördü.

Belçika ekipleri ile karşılaşmaların önemi

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki rakipleri arasında Belçika takımları özel bir yer tutuyor. Kanarya, bugüne kadar Belçika ekipleriyle 9 kez karşı karşıya geldi ve bu maçlarda 5 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Union Saint-Gilloise ile yapılacak maç, Fenerbahçe için Belçika takımlarına karşı 10. mücadele olacak.

Kadro durumu ve eksikler

Fenerbahçe'nin Son 16 turundaki rakibi Union Saint-Gilloise karşısında önemli eksikleri bulunuyor. Sarı kart cezalısı Rade Krunic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü, Joshua King ve Leonardo Bonucci bu kritik maçta forma giyemeyecek. Ancak, takımla çalışmalara başlayan Rodrigo Becao'nun kadroda yer alması bekleniyor.

Rakip analizi: Union Saint-Gilloise

Union Saint-Gilloise, Belçika Ligi'nde gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor. 29 maçta 21 galibiyet, 6 beraberlik elde eden ekip, liderlik koltuğunda oturuyor. Son 23 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Belçika ekibi, güçlü hücum hattıyla dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'nin golcüleri ve hakem kadrosu

Fenerbahçe'nin bu sezonki en golcü ismi Michy Batshuayi olurken, Dusan Tadic ve İrfan Can Kahveci de önemli katkılar sağladı. Maçın hakemi ise Karadağ Futbol Federasyonu'ndan Nikola Dabanovic olacak.