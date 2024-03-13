Ertuğrul Sağlam ve Kocaelispor yönetimi arasında transfer polemiği: Sağlam’dan şok sözler!

Türkiye'nin ikinci futbol ligi olan Trendyol 1.Lig'de mücadele eden Kocaelispor'un yönetim ve eski teknik direktörü arasında transfer politikaları hakkında bir anlaşmazlık yaşandı. Kulübün basın sözcüsü Tuncay Arıcan'ın transferlerde yönetimin bir katkısının olmadığını iddia etmesi, eski teknik direktör Ertuğrul Sağlam tarafından yalanlandı.

Ertuğrul Sağlam'dan Tuncay Arıcan'a yanıt

Eski teknik direktör Ertuğrul Sağlam, yaklaşık üç hafta önce Kocaelispor ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayırmıştı. Bu ayrılık sonrasında, kulüp basın sözcüsü Tuncay Arıcan tarafından yapılan, yönetimin transfer süreçlerine dahil olmadığına dair açıklamalar, Sağlam tarafından sert bir dille eleştirildi. Sağlam, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yönetimin hem sezon başında hem de ara transfer döneminde teknik ekibin talep ettiği ve ekibe dahil olan oyuncular konusunda aktif rol oynadığını belirtti. Ayrıca, Sağlam teknik ekibin ısrarla istediği bazı oyuncularla ilgili olarak yönetimin hiçbir girişimde bulunmadığını da iddia etti.

Taraftarlar yönetimden hesap soruyor

Kocaelispor taraftarları, takımın yaşadığı bu iç çekişme ve anlaşmazlıklar karşısında kulüp başkanı Engin Koyun'un istifasını talep ederken, yönetim kurulu görevine devam etme kararı aldı. Bu kararın ardından basın sözcüsü Tuncay Arıcan tarafından düzenlenen basın toplantısında yapılan açıklamalar, kulübün içinde bulunduğu durumu daha da karmaşık hale getirdi.

Ertuğrul Sağlam'dan açıklama beklentisi

Kocaelispor'dan ayrılan Ertuğrul Sağlam'ın, yönetimle ilgili detaylı bilgileri ilerleyen günlerde açıklama yapabileceği belirtiliyor. Sağlam'ın bu potansiyel açıklamaları, Kocaelispor yönetimi ve transfer politikaları hakkında daha fazla ışık tutabilir. Kulübün taraftarları ve futbol kamuoyu, bu gelişmeleri yakından takip ediyor.

Kocaelispor ve eski teknik direktör Ertuğrul Sağlam arasındaki transfer politikalarıyla ilgili yaşanan anlaşmazlık, Türkiye futbol gündeminde dikkat çekici bir konu olarak öne çıkıyor. Taraftarların yönetimden beklentileri ve Sağlam'ın yapacağı açıklamalar, kulübün geleceği açısından belirleyici olabilir.