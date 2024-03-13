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Bolu'ya sağlık devrimi… Müjdeyi Bolu’da açıklayacak

13 Mart'ta Bolu'yu ziyaret edecek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehre modern teknolojilerle donatılmış 600 yataklı yeni Şehir Hastanesi projesini tanıtacak. Bu gelişme, Bolu'nun sağlık sektöründe yeni bir çağın başlangıcı olacak

Esra Perçin
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Bolu'ya sağlık devrimi… Müjdeyi Bolu’da açıklayacak mask
Bolu'ya sağlık devrimi… Müjdeyi Bolu’da açıklayacak
Bolu'ya sağlık devrimi… Müjdeyi Bolu’da açıklayacak
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Bolu'ya modern sağlık yatırımı geliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu'ya yapılacak olan ve son teknoloji ile donatılacak 600 yataklı yeni Şehir Hastanesi hakkında bilgileri paylaşmak üzere 13 Mart Çarşamba günü şehri ziyaret edecek. Bu ziyaret, şehrin sağlık altyapısını güçlendirecek büyük bir adımın müjdesini taşıyor.

Bolu'ya sağlık devrimi… Müjdeyi Bolu’da açıklayacak

Koca ve Demirkol'dan Bolu esnafına ziyaret

Bakan Koca'nın ziyareti sırasında, AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Demirkol ile birlikte esnaf ziyaretleri yapması ve bölge halkıyla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu etkinlikler, halkın sesini doğrudan dinleme ve onların beklentilerine cevap verme fırsatı sunacak.

Bolu'ya sağlık devrimi… Müjdeyi Bolu’da açıklayacak

Detaylar basın toplantısında açıklanacak

Bakan Koca'nın düzenleyeceği basın toplantısında, Bolu'ya kazandırılacak olan 600 yataklı Şehir Hastanesi projesinin tüm detayları ile birlikte açıklanması planlanıyor. Bu proje, şehrin sağlık hizmetlerini önemli ölçüde iyileştirecek.Bolu'ya sağlık devrimi… Müjdeyi Bolu’da açıklayacak

En yeni teknolojilerle donatılmış hastane

Yapılacak olan yeni hastane, en son teknoloji tıbbi ekipmanlar ve uzman sağlık personeli ile donatılacak. Acil servis, poliklinikler, ameliyathaneler ve yoğun bakım üniteleri gibi bölümler, en yeni teknolojilerle hizmet verecek şekilde tasarlanacak.Bolu'ya sağlık devrimi… Müjdeyi Bolu’da açıklayacak

Bolu'nun sağlık altyapısına önemli katkı

Bu yatırım, Bolu'nun sağlık altyapısına önemli katkılar sağlayarak, bölge halkının sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak. Ayrıca, şehrin sağlık turizmi potansiyeline de önemli ölçüde katkıda bulunması bekleniyor.Bolu'ya sağlık devrimi… Müjdeyi Bolu’da açıklayacak

Bölge halkı yenilikleri heyecanla bekliyor

Bakan Koca'nın ziyareti ve yapılacak açıklamalar, Bolu halkı tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Yeni hastane projesi, bölge halkının sağlık hizmetlerine erişiminde önemli bir iyileşme sağlayacak ve yaşam kalitelerini artıracak.

# ziyaret, ak parti, başkan, teknoloji, belediye

13 Mar 2024 - 14:05 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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