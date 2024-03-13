Ramazan ayında ağız ve sindirim sağlığına dair altın öneriler

Ramazan ayında ağız ve sindirim sağlığına dikkat!

Ramazan ayı, beslenme düzeni ve alışkanlıklarında önemli değişikliklerin yaşandığı bir dönem. Uzmanlar, bu kutsal ayda oruç tutarken karşılaşılabilecek ağız sağlığı ve sindirim sorunlarına karşı önemli tavsiyelerde bulunuyor.

Ağız sağlığınızı ihmal etmeyin: uzmanlardan önemli uyarılar

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden Doç. Dr. Seval Bayrak, ramazan ayında ağızdaki tükürük salgısının azalmasıyla ağız kuruluğu ve fonasyon bozukluğu gibi sorunların ortaya çıkabileceğini belirtiyor. Bu durumun, kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Bayrak, özellikle iftar ve sahur sonrası diş fırçalamanın önemine vurgu yapıyor ve ağız florasını düzenlemek adına dil ve yanakların temizlenmesi gerektiğini ifade ediyor.

Su tüketiminin önemi ve diyet önerileri

Ramazan ayında su tüketiminin önemine değinen Bayrak, ağız kuruluğunu önlemek ve ağız kokusunu azaltmak için bol su tüketilmesi gerektiğini söylüyor. Ayrıca, aşırı tuzlu ve baharatlı gıdalardan kaçınmanın da faydalı olacağını ekliyor. Diş sağlığı için şekerli gıdalardan uzak durulması ve lifli gıdaların tercih edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Sağlıklı beslenme kuralları: iftar ve sahur için öneriler

Karabük Üniversitesi'nden Araştırma Görevlisi Emel Aktaş, ramazan ayında sağlıklı beslenme kurallarına dikkat edilmesinin önemini vurguluyor. Sahurda tokluk hissini artıracak ve gece uykusunu zorlaştırmayacak besinlerin tüketilmesi gerektiğini belirtiyor. İftarda ise hurma, taze meyveler veya bir bardak ılık suyla orucun açılmasını ve ana yemek olarak protein, kompleks karbonhidratlar ve sebze içeriği yüksek gıdaların tercih edilmesini öneriyor.

Fiziksel aktivite ve kronik rahatsızlıklar

Aktaş, ramazan ayında fiziksel aktivitenin azalmasının bağırsak hareketlerini yavaşlatabileceğine ve kabızlık gibi sorunlara yol açabileceğine işaret ediyor. Bu durumun önüne geçmek için iftardan sonra hafif tempoda yürüyüşler yapılmasını tavsiye ediyor. Ayrıca, diyabet, tansiyon, kalp ve böbrek rahatsızlığı gibi kronik hastalıkları olan bireylerin hekim ve diyetisyen kontrolünde ramazan ayını geçirmelerinin önemini vurguluyor.

Ramazan ayında sağlıklı bir oruç dönemi geçirmek için uzmanların önerilerine kulak vermek, hem ağız ve diş sağlığınızı koruyacak hem de sindirim sisteminizin daha rahat çalışmasını sağlayacaktır.