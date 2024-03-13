Mengen'de kaçak avcılara büyük operasyon

Bolu Mengen'de kaçak avcılığa büyük darbe: kızıl geyik ve bozayı katliamı
Bolu'nun Mengen ilçesinde, doğanın korunması adına mücadele veren ekipler, kaçak avcılığın yeni bir vakasını daha ortaya çıkardı. Kızıl geyik ve bozayı gibi koruma altındaki hayvanların hedef alındığı bu olay, doğa severlerin ve yetkililerin tepkisini çekti.
İhbar üzerine harekete geçildi
Köprübaşı köyünde yer alan bir enerji işletme tesisinde kaçak avlanan kızıl geyik ve bozayının bulunduğu ihbarı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Geniş çaplı bir çalışma başlatan ekipler, Mengen Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararıyla bölgede operasyon düzenledi.
Tesiste şok edici buluntular
Yapılan aramalarda, tesisteki derin dondurucuda kızıl geyik eti olduğu değerlendirilen hayvan etleri ve bir miktar hayvansal yağ ele geçirildi. Ayrıca, tesisteki farklı bir bölümde eski yıllara ait olduğu düşünülen iki geyik boynuzu bulunması, kaçak avcılığın boyutunu gözler önüne serdi.
Laboratuvar sonuçları suçlamaları güçlendirdi
Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nde yapılan tür tespit çalışmaları sonucunda, ele geçirilen et ve hayvansal yağların kızıl geyiğe ait olduğu kesinleşti. Bu bulgular ışığında, enerji işletme tesisinin şantiye şefi İ.Ş. ve yardımcısı M.K. hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.