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Mengen'de kaçak avcılara büyük operasyon

Bolu Mengen'de, koruma altındaki kızıl geyik ve bozayıyı kaçak avlayanlara yönelik operasyon düzenlendi. Tesiste şok edici bulgulara ulaşıldı.

Osman Aykan
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Bolu Mengen'de kaçak avcılığa büyük darbe: kızıl geyik ve bozayı katliamı

Mengen'de kaçak avcılara büyük operasyon

Bolu'nun Mengen ilçesinde, doğanın korunması adına mücadele veren ekipler, kaçak avcılığın yeni bir vakasını daha ortaya çıkardı. Kızıl geyik ve bozayı gibi koruma altındaki hayvanların hedef alındığı bu olay, doğa severlerin ve yetkililerin tepkisini çekti.

İhbar üzerine harekete geçildi

Köprübaşı köyünde yer alan bir enerji işletme tesisinde kaçak avlanan kızıl geyik ve bozayının bulunduğu ihbarı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Geniş çaplı bir çalışma başlatan ekipler, Mengen Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararıyla bölgede operasyon düzenledi.

Tesiste şok edici buluntular

Yapılan aramalarda, tesisteki derin dondurucuda kızıl geyik eti olduğu değerlendirilen hayvan etleri ve bir miktar hayvansal yağ ele geçirildi. Ayrıca, tesisteki farklı bir bölümde eski yıllara ait olduğu düşünülen iki geyik boynuzu bulunması, kaçak avcılığın boyutunu gözler önüne serdi.

Laboratuvar sonuçları suçlamaları güçlendirdi

Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nde yapılan tür tespit çalışmaları sonucunda, ele geçirilen et ve hayvansal yağların kızıl geyiğe ait olduğu kesinleşti. Bu bulgular ışığında, enerji işletme tesisinin şantiye şefi İ.Ş. ve yardımcısı M.K. hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

# doğa, ankara

13 Mar 2024 - 14:53 Bolu/ Mengen- Gündem

Mahreç  Osman Aykan

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