Yaralı baykuş doğasına geri döndü

Bolu'da yaralı baykuşa umut ışığı

Bolu'nun Büyük Cami Mahallesi'nde, duyarlı vatandaşların bulduğu yaralı bir baykuş, doğaya dönüş yolculuğuna başladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu, bu nadide kuş, yeniden özgürlüğüne kavuştu.

Yaralı bulundu, sevgiyle sarıldı

Büyük Cami Mahallesi sakinleri tarafından bulunan ve acil yardıma muhtaç haldeki baykuş, hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Bu kritik müdahale, baykuşun hayatta kalma şansını büyük ölçüde artırdı.

Tedavi ve rehabilitasyon: yeniden uçma zamanı

Yaklaşık bir hafta süren yoğun tedavi ve rehabilitasyon sürecinden sonra baykuş, sağlığına kavuştu. Bu süreçte veterinerler ve doğa koruma uzmanları, baykuşun hem fiziksel hem de psikolojik iyileşmesi için çaba sarf etti. Tedavi süreci, baykuşun doğal yaşam alanına uyum sağlaması açısından büyük önem taşıdı.

Özgürlüğe kanat çırpan baykuş

İyileşen baykuş, Bolu Gölköy Barajı civarında, doğal yaşam alanına bırakıldı. Bu bölge, baykuşun hem beslenebileceği hem de yaşayabileceği ideal bir habitat sunuyor. Doğaya salınma anı, hem ekipler için hem de baykuş için duygusal bir anlam taşıdı.

Bu başarı hikayesi, doğa koruma çalışmalarının önemini ve yaban hayatına yönelik duyarlılığın kritik rolünü bir kez daha gözler önüne serdi. Bolu'da yaralı bulunan ve tedavi edilen baykuşun doğaya salınması, doğa ile insan arasındaki pozitif etkileşimin güzel bir örneğini oluşturdu.