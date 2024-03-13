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Düzce'de orman koruma eğitimi

Düzce'de gerçekleştirilen orman koruma eğitimi, orman muhafaza memurlarının bilgi ve becerilerini artırarak, ormanlarımızın korunmasına katkı sağlıyor.

Osman Aykan
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Düzce'de orman koruma eğitimi
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Düzce'de orman koruma eğitimi: koruyucular güçleniyor

Düzce'de orman koruma eğitimi

Düzce Orman İşletme Müdürlüğü, ormanlarımızın korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması adına önemli bir eğitim programına ev sahipliği yaptı. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Orman Koruma Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu özel eğitim, orman muhafaza memurlarının bilgi ve becerilerini artırmayı hedefliyor.

Ormanların geleceği için el ele

Eğitimin açılış konuşmasını yapan Orman Koruma Şube Müdürü Osman Koru, ormanların korunmasının önemine vurgu yaparak, bu tür eğitimlerin önemini belirtti. Düzce Orman İşletme Müdürü Murat Yıldız, İşletme Müdür Yardımcısı Devrim Arıkan, İşletme Şefleri ve Orman Muhafaza Memurlarının katılımıyla gerçekleşen eğitim, koruma faaliyetlerinin denetlenmesi açısından da büyük önem taşıyor.

Eğitimden beklenenler: bilgi ve farkındalık

Düzce'de orman koruma eğitimi

Eğitim programı, Orman Genel Müdürlüğü'nün 293 sayılı Ormanların Kanun Dışı Müdahalelerden Korunması tebliği doğrultusunda, orman muhafaza memurlarına yönelik düzenlendi. Programda, koruma, arama, el koyma, suç zaptı tanzimi gibi kritik konuların yanı sıra, kılık kıyafet, iletişim-halkla ilişkiler ve etik ilkeler gibi önemli başlıklar da ele alındı. Eğitim, orman muhafaza memurlarının asli görevleri olan koruma faaliyetleriyle ilgili bilgilerini tazelemeleri ve sahadaki uygulamalarını güçlendirmeleri amacıyla titizlikle hazırlandı.

Ormanlarımız güvende: eğitimle gelen güç

Bu eğitimle birlikte, Düzce ve çevresindeki ormanların korunması konusunda önemli bir adım atılmış oldu. Orman muhafaza memurlarının sahadaki etkinliklerinin artırılması, kanun dışı müdahalelerin önlenmesi ve orman varlıklarımızın korunması adına yapılan bu çalışmalar, geleceğimiz için büyük önem taşıyor.

# eğitim, düzce

13 Mar 2024 - 14:57 - Gündem

Mahreç  Osman Aykan

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