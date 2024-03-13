Mahkemenin bu kirli oyuna seçimden önce ‘Dur’ demesi gerekiyor

Bolu'da Dernek Başkanının akıllara durgunluk veren hamlesi

Bolu Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Özen, iddialara göre umreden döndükten sonra siyasi geleceğini garantiye almak amacıyla genel kurulu erteleyerek kamuoyunun tepkisini çekti. MHP'den Bolu İl Genel Meclisi adayı olan Özen, seçim başarısızlığına karşı dernek başkanlığını korumak için bu adımı attı.

Genel kurulun iptali

Özen'in dernek genel kurulunu sebepsizce iptal ederek seçimlerden sonraya erteleme kararı, dernek üyeleri arasında büyük rahatsızlık yarattı. 26 Şubat'ta yapılması gereken genel kurul, Özen'in kararıyla seçimler sonrasına ertelendi. Özen’in siyasî makamını kullanarak oy toplayacağı iddiaları dernek içinde ciddi bir huzursuzluğa neden oldu.

Hukuka taşınan şikayetler ve beklenen adalet

Dernek üyelerinin başvurusu üzerine Bolu Cumhuriyet Savcılığı, Fikret Özen hakkında soruşturma başlattı. Kamuoyu bu sinsi planlara karşı hukukun adaleti sağlamasını ve Özen'e gerekli cezanın verilmesini bekliyor.

Siyasi hedefler ve ailevi işler

Fikret Özen'in, Ketenler Köyü muhtarlık görevini de oğlu Fatih Özen'e devretmeye çalıştığı iddiaları, onun sadece dernek başkanlığını değil, aynı zamanda siyasi bir mirası da korumaya çalıştığını gösteriyor. Bu durum, Özen'in siyasi ve kişisel çıkar peşinde koştuğu eleştirilerini beraberinde getiriyor.

Toplumun adalet talebi

İlimizde yaşanan bu gelişmeler, vatandaşın hukuka olan güvenini sınayan bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Dernek üyeleri ve Bolu kamuoyu, Fikret Özen'in makam hırsına karşı hukukun güçlü bir şekilde müdahale etmesini ve adaletin yerini bulmasını bekliyor.

Adaletin beklenen kararı

Bolu Cumhuriyet Savcılığı'nın süreci, Bolu'daki siyasi ve sosyal dinamikler üzerinde belirleyici bir rol oynayacak. Özen’in seçimlerden sonraya ertelediği sinsi plana Bolu mahkemelerince seçimden önce dur denmesi istenirken adaletin geciktirilmemesi de bekleniyor. Adaletin sağlanması ve hukuki normların korunması, bu davada elde edilecek en önemli sonuç olacak. Kamuoyu, adaletin bu vakada nasıl tecelli edeceğini yakından takip ediyor.

Bu olay, Bolu'da sadece bir dernek seçimini değil, aynı zamanda siyasi etik ve adaletin işleyişini de gündeme taşıyor. Toplum, adaletin şeffaf ve hızlı bir şekilde tecelli etmesini bekliyor.