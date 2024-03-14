Avlanma yasağı başladı

2023-2024 Av Sezonunun sonlanması

Türkiye, 26 Ağustos 2023'te başlayan ve 3 Mart 2024'te sona eren 2023-2024 av sezonunu başarıyla tamamladı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu duyurusu, yaban hayatının korunması ve denge içinde tutulması için yapılan planlı çalışmaların bir parçasıdır.

Av sezonunun belirlenmesindeki kritik faktörler

Her yıl, yaban hayvanlarının yaşam döngüsüne saygı göstermek amacıyla, eşleşme, üreme ve yavru bakımı gibi önemli evreler göz önünde bulundurularak av sezonu belirlenir. Merkez Av Komisyonu, bu dönemleri dikkate alarak av sezonunun açılış ve kapanış tarihlerini tespit eder.

Yaban hayatının sürdürülebilirliğine katkı

Av yasağı dönemi, yaban hayvanı popülasyonlarının korunmasını ve sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak için kritik öneme sahiptir. Bu süreçte, doğal yaşamın üreme döngüsü desteklenir ve kesintisiz bir şekilde devam ettirilir.

Toplumun bilinçlenmesi ve duyarlılığı

Tarım ve Orman Bakanlığı, av sezonunun kapalı olduğu bu dönemde, toplumun tüm kesimlerini yaban hayvanlarını koruma konusunda daha bilinçli ve duyarlı olmaya çağırıyor. Avlanma, rahatsız etme ve yavru/yumurta toplama faaliyetlerinin yasak olduğu bu süreçte herkesin hassasiyet göstermesi bekleniyor.

Uymayanlara yönelik yaptırımlar

Kurallara uymayanlar, yaban hayatı kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması açısından önemli olan bakanlık ve Merkez Av Komisyonu kurallarına aykırı davranış sergilediklerinde, gerekli yaptırımlarla karşılaşacaklar.

Geleceğe yönelik planlar

Av sezonunun sona ermesi, yaban hayatının korunması ve gelecek nesillere aktarılması yolunda atılan önemli bir adımdır. Bakanlık, sürdürülebilir avcılık ve yaban hayatı koruma çabalarının devamı için av sezonunun yeniden ne zaman açılacağını resmi gazete aracılığıyla duyuracak. Bu süreç, Türkiye'nin doğal yaşamın korunması ve sürdürülebilirliği konusundaki kararlılığını göstermektedir.