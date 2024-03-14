Batı Karadeniz ve Doğu Marmara alarmda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Mart 2024 Perşembe gününden itibaren Batı Karadeniz ve Doğu Marmara Bölgesi için sağanak yağış uyarısında bulundu. Bolu, Bartın, Karabük ve çevre illeri başta olmak üzere, bölgede yaşayan vatandaşlar dikkatli olmalı.

Hafta boyunca yağmurlu hava hakim olacak

Bolu, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Bilecik, Çankırı, Ankara, Bursa, İstanbul ve İzmir illerinde hafta boyunca yağmurlu bir hava bekleniyor. Özellikle sağanak yağışların etkili olacağı bu dönemde, vatandaşların gerekli önlemleri alması önem taşıyor.

Sıcaklık düşüşleri bekleniyor

14 Mart'tan itibaren etkili olacak sağanak yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarında da düşüşler bekleniyor. Bolu ve çevre illerde en yüksek sıcaklıklar 13 dereceye kadar çıkarken, en düşük sıcaklıkların 1 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor.

Hava Durumu Tahminleri

Bolu ve Karabük: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı hava bekleniyor. Sıcaklıkların 16-17 derece arasında değişmesi tahmin ediliyor.

Sinop ve Zonguldak: Öğle saatlerinden itibaren artacak yağmur ve sağanak yağışlarla birlikte, sıcaklıkların 14-15 derece civarında olması bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz: Samsun, Çorum, Amasya ve Tokat'ın batısı sağanak yağışların etkisi altında kalacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

Denizlerde Hava Durumu

Batı Karadeniz'de batı ve güneybatı yönlerden esen rüzgarlar 3 ila 5 kuvvetinde olacak. Doğu Karadeniz'de ise rüzgarlar öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek 5 ila 7 arasında değişecek. Denizcilerin ve balıkçıların dikkatli olması gerekiyor.

Önlemler ve uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış uyarısı doğrultusunda, vatandaşların ani sıcaklık düşüşlerine karşı tedbirli olmaları, özellikle deniz aktivitelerinde ve karayollarında ekstra dikkatli olmaları gerekmektedir. Yağışlı hava koşullarına karşı gerekli önlemlerin alınması, su baskını ve sel gibi olası durumlara karşı hazırlıklı olunması önem taşımaktadır.