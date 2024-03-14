Batı Karadeniz ve Doğu Marmara alarmda
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Mart 2024 Perşembe gününden itibaren Batı Karadeniz ve Doğu Marmara Bölgesi için sağanak yağış uyarısında bulundu. Bolu, Bartın, Karabük ve çevre illeri başta olmak üzere, bölgede yaşayan vatandaşlar dikkatli olmalı.
Hafta boyunca yağmurlu hava hakim olacak
Bolu, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Bilecik, Çankırı, Ankara, Bursa, İstanbul ve İzmir illerinde hafta boyunca yağmurlu bir hava bekleniyor. Özellikle sağanak yağışların etkili olacağı bu dönemde, vatandaşların gerekli önlemleri alması önem taşıyor.
Sıcaklık düşüşleri bekleniyor
14 Mart'tan itibaren etkili olacak sağanak yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarında da düşüşler bekleniyor. Bolu ve çevre illerde en yüksek sıcaklıklar 13 dereceye kadar çıkarken, en düşük sıcaklıkların 1 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor.
Hava Durumu Tahminleri
Bolu ve Karabük: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı hava bekleniyor. Sıcaklıkların 16-17 derece arasında değişmesi tahmin ediliyor.
Sinop ve Zonguldak: Öğle saatlerinden itibaren artacak yağmur ve sağanak yağışlarla birlikte, sıcaklıkların 14-15 derece civarında olması bekleniyor.
Orta ve Doğu Karadeniz: Samsun, Çorum, Amasya ve Tokat'ın batısı sağanak yağışların etkisi altında kalacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.
Denizlerde Hava Durumu
Batı Karadeniz'de batı ve güneybatı yönlerden esen rüzgarlar 3 ila 5 kuvvetinde olacak. Doğu Karadeniz'de ise rüzgarlar öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek 5 ila 7 arasında değişecek. Denizcilerin ve balıkçıların dikkatli olması gerekiyor.
Önlemler ve uyarılar
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış uyarısı doğrultusunda, vatandaşların ani sıcaklık düşüşlerine karşı tedbirli olmaları, özellikle deniz aktivitelerinde ve karayollarında ekstra dikkatli olmaları gerekmektedir. Yağışlı hava koşullarına karşı gerekli önlemlerin alınması, su baskını ve sel gibi olası durumlara karşı hazırlıklı olunması önem taşımaktadır.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.