Kayıp 5 yılı telafi edecek…

Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, iftira ve hakaretlerin ötesinde, Bolu'yu sağlık, spor ve sosyal yaşam alanlarında ileriye taşıyacak 101 yenilikçi proje ile dönüştürmeyi hedeflediğini söyledi…

“Kayıp 5 yılımız var”

Katıldığı programda konuşan Muhammed Emin Demirkol, “5 yıllık süreç içerisinde makyaj belediyecilerinin en net örneğini gördük. Bu sürede Bolumuzda maalesef huzur ve güven kaybı oldu ve başarısızlıklarla dolu vaat edilen yaklaşık 52 projenin sadece beşinin altısının gerçekleştiği, bunun dışındakilerin gerçekleşmeyip acil kurtarma butonlarıyla gündemin manipüle edildiği, genel siyasetin tam ortasında kaldığı bir Bolu gördük. O yüzden de kayıp 5 yılımız var” dedi.

Bolu'ya yenilikçi dokunuş 101 proje

AK Parti'nin Bolu Belediye Başkan Adayı, Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, negatif siyasetin aksine, Bolu'nun geleceğini şekillendirecek 101 yenilikçi projeyi öne çıkarıyor. 24 TV'deki bir programda, mülteci konusunun artık siyasi bir manipülasyon aracı olarak kullanılamayacağını ve

Bolu'nun gerçek potansiyeline odaklanılması gerektiğini vurguladı.

Bolu'yu öncü yapma planı

Demirkol, Bolu'yu sağlık alanında bir öncü yapma hedefiyle, şehri bölgesel bir sağlık merkezi haline getirecek projeleri detaylandırdı. Bu vizyon, Bolu'nun son beş yılda yaşadığı kayıpları telafi etmeyi ve gelecek on yıl içinde şehri sağlık hizmetleriyle öne çıkarmayı amaçlıyor.

Köroğlu binicilik tesisine dair büyük adımlar

Bolu için planlanan projeler arasında, Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer'den alınan Köroğlu Binicilik Tesisinin sözü de bulunuyor. Bu tesis, at yetiştiriciliği ve geleneksel sporların yanı sıra, bölge turizmine de katkı sağlayacak önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Projelerle rakipleri geride bırakmak

Demirkol'un büyük proje lansmanı, Bolu'ya huzur ve güven getirme sözüyle rakipler arasında endişe yaratıyor. Ahlak ve edep temelli bir siyaset anlayışıyla, gönüllülerin desteği ve zorlama olmadan gerçekleştirilen bu çalışmalar, Bolu için umut vaat ediyor.

Kampanyada öne çıkan başarı

Sahada önde giden bir kampanya yürüten Demirkol, gerçekleştirilen proje toplantısının ve yapılan açıklamaların, kampanyanın gücünü ve halkın desteğini açıkça gösterdiğini belirtiyor. Bu durum, Bolu'da pozitif bir değişim arzusunun güçlü bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Bolu için pozitif ve yenilikçi bir gelecek

Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, iftira ve hakaretlerin ötesinde, Bolu'ya sağlık, spor ve sosyal yaşam alanlarında iyileştirmeler getirecek 101 proje ile pozitif ve yenilikçi bir gelecek sunuyor. Bu projeler, Bolu'nun yüzünü değiştirecek ve şehri bir cazibe merkezi haline getirecek potansiyele sahip.