14 Mar 2024 - 10:00- Siyaset G:

Güven tazeledi… Başkanlık görevine yeniden seçildi

Bolu'da gerçekleşen Öz Sağlık-İş Sendikası'nın 1. Olağan Genel Kurulu'nda, Hacer Çınar başkanlık görevine tekrar seçilerek sendikanın ve sağlık çalışanlarının güçlü sesi olmaya devam edeceğini belirtti.

Elif Sarıhan
Elif Sarıhan Tüm Haberleri
Güven tazeledi… Başkanlık görevine yeniden seçildi mask
Güven tazeledi… Başkanlık görevine yeniden seçildi
Güven tazeledi… Başkanlık görevine yeniden seçildi
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Bolu Öz Sağlık-İş'te başkanlık için güven tazeleyen hacer çınar

Öz Sağlık-İş Sendikası'nın Bolu şubesi, birliğin ve beraberliğin simgesi olan 1. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. Bu önemli toplantıda, Hacer Çınar'ın başkan olarak yeniden seçilmesi, sendikanın geleceğe yönelik güven ve istikrar mesajı verdi.

Güven tazeledi… Başkanlık görevine yeniden seçildi

Sendikadan güçlü mesajlar

Kurulda konuşan Başkan Hacer Çınar, Öz Sağlık-İş'in Türkiye'nin en büyük işçi sendikalarından biri olduğunu vurgulayarak, 203 bin üyeye sahip olmanın gururunu ve sorumluluğunu paylaştı. Sendikanın bu başarısının, üyelerin ve teşkilatın ortak çabasının bir sonucu olduğunu belirtti.

Güven tazeledi… Başkanlık görevine yeniden seçildi

Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının öncü rolü

Çınar, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının toplum için vazgeçilmez bir rol oynadığını, bu alanda görev yapan herkesin, halkın sağlık hizmetlerine erişiminde kritik bir öneme sahip olduğunu ifade etti. Bu çalışanların, devletin ve milletin vicdanını temsil ettiğini söyledi.Güven tazeledi… Başkanlık görevine yeniden seçildi

Sendikanın mücadeleci ruhu ve kararlılığı

Öz Sağlık-İş Sendikası'nın, ilkelerinden ödün vermeden, üyelerinin haklarını savunma konusunda gösterdiği kararlılıkla öne çıktığını dile getiren Çınar, sendikanın sadece bir işçi örgütü olmanın ötesinde, toplumsal değerler uğruna hizmet veren bir kurum olduğunu vurguladı.Güven tazeledi… Başkanlık görevine yeniden seçildi

Sürekli çalışma ve hizmet sözü

Başkan Çınar, sendika olarak sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının yanında olmaya, onların sorunlarına çözüm bulmaya ve mutlulukları için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Bu süreçte, gece gündüz demeden üyelerinin yanında olacaklarını söyledi.Güven tazeledi… Başkanlık görevine yeniden seçildi

Başarıyla tamamlanan genel kurul ve gelecek vizyonu

Genel kurulun sonunda, Hacer Çınar'ın yeniden başkan seçilmesi, sendikanın birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürüme kararlılığını gösterdi. Kurul sonrası çekilen hatıra fotoğrafı, bu önemli anı ölümsüzleştirdi ve sendikanın güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğinin altını çizdi.

# başkan, türkiye

14 Mar 2024 - 10:00 Bolu/ Bolu- Siyaset

Mahreç  Elif Sarıhan

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