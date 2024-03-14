Güven tazeledi… Başkanlık görevine yeniden seçildi

Bolu Öz Sağlık-İş'te başkanlık için güven tazeleyen hacer çınar
Öz Sağlık-İş Sendikası'nın Bolu şubesi, birliğin ve beraberliğin simgesi olan 1. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. Bu önemli toplantıda, Hacer Çınar'ın başkan olarak yeniden seçilmesi, sendikanın geleceğe yönelik güven ve istikrar mesajı verdi.
Sendikadan güçlü mesajlar
Kurulda konuşan Başkan Hacer Çınar, Öz Sağlık-İş'in Türkiye'nin en büyük işçi sendikalarından biri olduğunu vurgulayarak, 203 bin üyeye sahip olmanın gururunu ve sorumluluğunu paylaştı. Sendikanın bu başarısının, üyelerin ve teşkilatın ortak çabasının bir sonucu olduğunu belirtti.
Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının öncü rolü
Çınar, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının toplum için vazgeçilmez bir rol oynadığını, bu alanda görev yapan herkesin, halkın sağlık hizmetlerine erişiminde kritik bir öneme sahip olduğunu ifade etti. Bu çalışanların, devletin ve milletin vicdanını temsil ettiğini söyledi.
Sendikanın mücadeleci ruhu ve kararlılığı
Öz Sağlık-İş Sendikası'nın, ilkelerinden ödün vermeden, üyelerinin haklarını savunma konusunda gösterdiği kararlılıkla öne çıktığını dile getiren Çınar, sendikanın sadece bir işçi örgütü olmanın ötesinde, toplumsal değerler uğruna hizmet veren bir kurum olduğunu vurguladı.
Sürekli çalışma ve hizmet sözü
Başkan Çınar, sendika olarak sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının yanında olmaya, onların sorunlarına çözüm bulmaya ve mutlulukları için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Bu süreçte, gece gündüz demeden üyelerinin yanında olacaklarını söyledi.
Başarıyla tamamlanan genel kurul ve gelecek vizyonu
Genel kurulun sonunda, Hacer Çınar'ın yeniden başkan seçilmesi, sendikanın birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürüme kararlılığını gösterdi. Kurul sonrası çekilen hatıra fotoğrafı, bu önemli anı ölümsüzleştirdi ve sendikanın güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğinin altını çizdi.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.