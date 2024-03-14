14 Mar 2024 - 11:00- Gündem G:

Kıbrıscık'ta çiftçilere büyük destek

Kıbrıscık'ta çiftçilere yönelik ORKÖY kredisi kapsamında traktör ve tomruk çekme vinci desteği sağlanıyor. Çökeler, Karaköy ve Kızık köylerindeki çiftçiler için kura çekimi heyecanı yaşandı. Bu desteklerle bölgede tarım ve ormancılık faaliyetleri yeni bir ivme kazanacak.

Esra Perçin
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Kıbrıscık'ta çiftçilere büyük destek mask
Kıbrıscık'ta çiftçilere büyük destek
Kıbrıscık'ta çiftçilere büyük destek
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Kıbrıscık'ta ORKÖY kredisi ile yenilik rüzgarı

Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğü, 2024 yılında Orman Köylülerini Kalkındırma (ORKÖY) Projesi altında önemli bir adım attı. Altı köyde yaşayan çiftçilere yönelik finansal destek ve kredi sağlama amacıyla kura çekimi düzenlendi, bu da bölge için yeni gelişim fırsatlarının kapısını araladı.

Kıbrıscık'ta çiftçilere büyük destek

Kıbrıscık'ta destek ve krediler nasıl dağıtıldı?

Bu yıl içerisinde, Çökeler, Karaköy ve Kızık köylerindeki çiftçilere toplam 170 bin liralık tomruk çekme vinci kredisi sunuldu. Özellikle Karaköy köyünde 600 bin liralık 55-65 Hp Traktör kredisi ve Kızık Sarıkaya köyünde 700 bin liralık 70 Hp Traktör kredisi gibi destekler, kura çekimiyle sahiplerini buldu.Kıbrıscık'ta çiftçilere büyük destek

Bilgilendirme toplantıları ve kura çekimi

Projeden yararlanacak çiftçilere yönelik düzenlenen bilgilendirme toplantıları, kredilerin nasıl kullanılacağı ve süreçler hakkında kapsamlı bilgiler sunuldu. Bu toplantılar, kura çekimi öncesinde çiftçilerin bilinçlenmesine ve sürece hazırlıklı olmalarına yardımcı oldu.Kıbrıscık'ta çiftçilere büyük destek

Şeffaflık içinde hak sahipleri belirlendi

Kura çekimi, İşletme Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyonun gözetiminde gerçekleştirildi. Bu sayede, destek ve kredilerden faydalanacak hak sahipleri adil ve şeffaf bir şekilde belirlendi, bölge halkının güveni sağlandı.Kıbrıscık'ta çiftçilere büyük destek

Köylülerin heyecanı ve gelecek planları

Kura sonuçlarının açıklanması, köylerde büyük bir heyecan yarattı. Hak sahibi olan çiftçiler, sağlanan desteklerle tarımsal ve ormancılık faaliyetlerini daha verimli bir şekilde yürütme ve gelirlerini artırma şansı elde ettiler.Kıbrıscık'ta çiftçilere büyük destek

Kıbrıscık'ta tarım ve ormancılığa yeni soluk

Kıbrıscık'ta gerçekleştirilen ORKÖY kredisi kura çekimi, bölgede tarım ve ormancılık faaliyetlerine yeni bir soluk getiriyor. Bu proje, köylülerin yaşam kalitesini artırma ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleme yolunda önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

# destek, kredi, orman, tarım

14 Mar 2024 - 11:00 Bolu- Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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