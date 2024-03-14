Ramazan Ayı'na özel zincir marketlerden ekonomik destek! Fiyat düzenlemesi ve indirim sözü

Fiyat Düzenlemesi ve İndirim Kampanyasının Ayrıntıları

TPF Başkanı Ömer Düzgün'ün ifadelerine göre, Türkiye çapında 7 bin 700'ü aşkın yerel zincir market, Ramazan boyunca çeşitli ürünlerde fiyatları sabit tutacak. Bu kampanya, her hafta değişik bölgelerde ek indirimlerle desteklenecek. Kampanyanın asıl hedefi, halkın temel gıda maddelerine daha erişilebilir fiyatlarla ulaşmasını sağlamak ve ekonomik yükü azaltmak.

Kampanya Kapsamındaki Ürünler Neler?

Kampanya dahilinde, bakliyat, yağ, çay, şeker, un, makarna, atıştırmalıklar, temizlik ve hijyen ürünleri, deterjanlar, bulaşık makinesi tabletleri ve kağıt ürünler gibi geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Ramazan ayı boyunca, vatandaşlar bu ürünlerdeki sabit fiyatlar ve indirimlerden yararlanma şansına sahip olacak.

Üretici ve Tedarikçilere Yapılan Çağrı

TPF Başkanı Ömer Düzgün, kampanyanın başarılı olması adına üretici ve tedarikçilerin desteğinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Düzgün, bu dönemde sergilenecek dayanışmanın, Ramazan ayının daha konforlu geçirilmesine büyük katkı sağlayacağını dile getirdi.

Kampanyanın Süreci ve Umutlar

Bu özel kampanya, Ramazan ayı süresince aktif olacak. Kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşlar, kendi bölgelerindeki yerel zincir marketlere yönelebilecek. Kampanyanın, Ramazan ayında gıda fiyatlarının yükselişine karşı bir miktar hafifleme sağlaması ve halkın ekonomisine destek olması amaçlanıyor.