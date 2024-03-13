A101Bolu Marketlerinde, 11-15 Mart 2024 tarihleri arasında Mart ayına özel dev gıda indirimleri

11-15 Mart 2024 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel kataloğu ile alışveriş severlere müjdeli haberler veriyor. Bu hafta, gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, kişisel bakım ürünlerinden içeceklere kadar geniş bir yelpazede indirimli ürünler sunuluyor.
A101, 11-15 Mart 2024 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel kataloğu ile birçok üründe indirim sunuyor. İşte kategorilere ayrılmış ürünler ve fiyatları:
Süt ve kahvaltılık ürünler
Ahir Tam Yağlı Tost Peyniri 1 Kg: 185 TL
Sütaş Tam Yağlı Beyaz Peynir 700 gr: 99,50 TL
Kaanlar / Kebir Kolot Peyniri 500 gr: 109 TL
Zeo Siyah Zeytin 1 Kg: 99 TL
Zeo Biber Dolgulu Yeşil Zeytin 400 gr: 49,50 TL
Anavarza Çiçek Balı 450 gr: 95 TL
Torku Süt 4x1 Litre: 85 TL (10 TL üstü alışverişlerde geçerli fiyat)
Seyidoğlu Yaz Helvası Çeşitleri 350 gr: 32,50 TL
Çeşitli gıda maddeleri
Dardanel Ton (2AL) 99,90 TL
Yayla ithal pirinç 2 kilogram (2AL) 115 TL
Ofçay Tiryakisine Siyah Çay 1 Kg: 110 TL
Kızılay madensuyu 6’lı paket 29.00 TL
Sinangil Buğday Unu 2 Kg: 33,90 TL (10 TL üstü alışverişlerde geçerli fiyat)
Birşah Yarım Yağlı Homojenize Yoğurt 2 Kg: 52 TL
Toz Şeker 5 Kg: 139,90 TL
Temizlik Ürünleri
Yumoş Konsantre Yumuşatıcı 1440 ml: 69,75 TL
Vanish Kosla Leke Çıkarıcı Çeşitleri 1 Litre: 79 TL
Finish Bulaşık Makinesi Tuzu 1300 gr: 34,90 TL
Finish Bulaşık Makinesi Parlatıcı 250 ml: 34,90 TL
Finish Bulaşık Makinesi Temizleyici 250 ml: 34,90 TL
Marc Çamaşır Makinesi Temizleyici 250 ml: 34,90 TL
Bingo Oksijenli Çamaşır Suyu 750 ml: 27,50 TL
Calgon Toz Kireç Önleyici 250 gr: 49 TL
Kişisel Bakım Ürünleri
Pantene Tüp Saç Kremi Çeşitleri 275 ml: 69,50 TL
Rexona Deodorant Çeşitleri 150 ml: 89 TL
Privacy Kadın / Erkek Parfüm Çeşitleri 50 ml: 149 TL
Signal White System Diş Macunu 75 ml: 40,50 TL
Colgate Extra Clean Diş Fırçası 2+1: 59,90 TL
Orkid Platinum Hijyenik Ped Çeşitleri: 49,90 TL
A101'in bu haftaki aktüel kataloğunda yer alan indirimli ürünler, ev ihtiyaçlarınızı karşılamak için cazip seçenekler sunuyor. İndirimler sınırlı stoklarla ve belirli bir süre için geçerlidir, bu yüzden fırsatlardan yararlanmak için acele edin.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.