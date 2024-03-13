Boluspor'un eğitimdeki golü: Yalçın Koşukavak ve futbolcular öğrencilerle söyleşi yaptı!

Boluspor'un tecrübeli Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ve takımın parlayan yıldızları Daniel Avramovski, Oğuz Kağan Güçtekin ve Tolunay Artuç, bir özel okulda gerçekleştirilen etkileyici bir etkinlikte öğrencilerle bir araya geldi. Bu buluşma, spor ve eğitim dünyasını birleştiren önemli bir köprü görevi gördü.

Spor ve eğitimin buluşma noktası

Lig'in iddialı ekiplerinden Boluspor, teknik direktörü ve üç futbolcusu ile gençlerin spor ve eğitim hayatına ilham kaynağı oluyor. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, Daniel Avramovski, Oğuz Kağan Güçtekin ve Tolunay Artuç, özel bir okulda düzenlenen söyleşiye katılarak, öğrencilerle deneyimlerini paylaştı.

Yalçın Koşukavak'tan ilham veren mesajlar

Koşukavak, öğrencilerle yaptığı söyleşide, başarının sırrının inanç ve sıkı çalışmada yattığını vurguladı. Kötü bir sezon başlangıcının ardından takımın başına geçen Koşukavak, oyuncuların kendine olan inancını yeniden kazandığını ve bu inancın takımı başarıya taşıdığını belirtti. "Teknik direktörler senarist gibidir" diyen Koşukavak, oyuncuların bu senaryoyu canlandıran ana unsurlar olduğunu ifade etti.

Disiplin, inanç ve çalışma

Koşukavak, aynı zamanda, zorlu bir dönemden geçtiklerini ancak disiplinli çalışma ve inancın önemini vurgulayarak, "4 ay boyunca günde yalnızca 2 saat uykuyla çalıştık" diyerek, öğrencilere azim ve çalışmanın değerini aktardı. Bu süreçte, devre arasında yapılan 7-8 oyuncu transferi ile takımın dinamiklerinin güçlendiğini ve şu anda iyi bir konumda olduklarını belirtti.

Sporun ilham verici gücü

Bu buluşma, Boluspor'un futbolcuları ve teknik direktörünün, gençlere sporun sadece fiziksel bir aktivite olmanın ötesinde, disiplin, azim ve takım çalışması gibi değerleri öğreten bir araç olduğunu gösterdiği özel bir an olarak kaydedildi. Koşukavak ve ekibinin öğrencilere aktardığı mesajlar, gençlerin hayatlarında önemli dersler barındırıyor.