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Boluspor'un eğitimdeki golü: Yalçın Koşukavak ve futbolcular öğrencilerle söyleşi yaptı!

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ve futbolcuları, öğrencilerle buluşarak, başarı, disiplin ve takım ruhunun önemini vurguladı. Bu etkileyici etkinlik, spor ve eğitim dünyasında ilham verici bir köprü kurdu.

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
Boluspor'un eğitimdeki golü: Yalçın Koşukavak ve futbolcular öğrencilerle söyleşi yaptı! mask
Boluspor'un eğitimdeki golü: Yalçın Koşukavak ve futbolcular öğrencilerle söyleşi yaptı!
Boluspor'un eğitimdeki golü: Yalçın Koşukavak ve futbolcular öğrencilerle söyleşi yaptı!
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Boluspor'un tecrübeli Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ve takımın parlayan yıldızları Daniel Avramovski, Oğuz Kağan Güçtekin ve Tolunay Artuç, bir özel okulda gerçekleştirilen etkileyici bir etkinlikte öğrencilerle bir araya geldi. Bu buluşma, spor ve eğitim dünyasını birleştiren önemli bir köprü görevi gördü.

Boluspor'un eğitimdeki golü: Yalçın Koşukavak ve futbolcular öğrencilerle söyleşi yaptı!

Spor ve eğitimin buluşma noktası

Lig'in iddialı ekiplerinden Boluspor, teknik direktörü ve üç futbolcusu ile gençlerin spor ve eğitim hayatına ilham kaynağı oluyor. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, Daniel Avramovski, Oğuz Kağan Güçtekin ve Tolunay Artuç, özel bir okulda düzenlenen söyleşiye katılarak, öğrencilerle deneyimlerini paylaştı.

Boluspor'un eğitimdeki golü: Yalçın Koşukavak ve futbolcular öğrencilerle söyleşi yaptı!

Yalçın Koşukavak'tan ilham veren mesajlar

Koşukavak, öğrencilerle yaptığı söyleşide, başarının sırrının inanç ve sıkı çalışmada yattığını vurguladı. Kötü bir sezon başlangıcının ardından takımın başına geçen Koşukavak, oyuncuların kendine olan inancını yeniden kazandığını ve bu inancın takımı başarıya taşıdığını belirtti. "Teknik direktörler senarist gibidir" diyen Koşukavak, oyuncuların bu senaryoyu canlandıran ana unsurlar olduğunu ifade etti.

Boluspor'un eğitimdeki golü: Yalçın Koşukavak ve futbolcular öğrencilerle söyleşi yaptı!

Disiplin, inanç ve çalışma

Koşukavak, aynı zamanda, zorlu bir dönemden geçtiklerini ancak disiplinli çalışma ve inancın önemini vurgulayarak, "4 ay boyunca günde yalnızca 2 saat uykuyla çalıştık" diyerek, öğrencilere azim ve çalışmanın değerini aktardı. Bu süreçte, devre arasında yapılan 7-8 oyuncu transferi ile takımın dinamiklerinin güçlendiğini ve şu anda iyi bir konumda olduklarını belirtti.

Boluspor'un eğitimdeki golü: Yalçın Koşukavak ve futbolcular öğrencilerle söyleşi yaptı!

Sporun ilham verici gücü

Bu buluşma, Boluspor'un futbolcuları ve teknik direktörünün, gençlere sporun sadece fiziksel bir aktivite olmanın ötesinde, disiplin, azim ve takım çalışması gibi değerleri öğreten bir araç olduğunu gösterdiği özel bir an olarak kaydedildi. Koşukavak ve ekibinin öğrencilere aktardığı mesajlar, gençlerin hayatlarında önemli dersler barındırıyor.

Boluspor'un eğitimdeki golü: Yalçın Koşukavak ve futbolcular öğrencilerle söyleşi yaptı!

 

# spor, eğitim, araç

13 Mar 2024 - 18:26 Bolu- Spor

Mahreç  Osman Aykan

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