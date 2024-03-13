Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan amatör kulüplere finansal can suyu!

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sporun ve gençlerin her zaman yanında yer alarak amatör spor kulüplerine yönelik sözünü tuttuğunu bir kez daha gösterdi. Geçtiğimiz haftalarda amatör sporlara maddi destek sözü veren Başkan Özcan, Bolu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na (ASKF) tam 500 bin Türk Lirası yardımda bulunarak bu alandaki kararlılığını ve sporun gelişimine verdiği önemi ortaya koydu. İşte Bolu'da sporun ve gençliğin destekçisi Başkan Özcan'ın amatör spora verdiği bu büyük destekle ilgili detaylar.

Başkan Özcan sözünde durdu

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, amatör spor kulüplerine verdiği maddi destek sözünü yerine getirerek, amatör sporun gelişimine katkıda bulunmanın önemine dikkat çekti. Bolu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun (ASKF) banka hesaplarına yatırılan 500 bin TL'lik destek, il genelindeki tüm amatör spor kulüplerine eşit bir şekilde dağıtılacak. Başkan Özcan, bu desteğin amatör spor kulüpleri için bir milat olacağını ve Bolu'daki sporun ilerlemesi adına büyük bir adım olduğunu vurguladı.

Bolu'da amatör spora tarihi destek

Başkan Tanju Özcan ve Bolu Belediyesi'nin amatör spora sağladığı bu destek, Bolu'daki gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı ve sağlıklı bir yaşam sürdürmelerini teşvik etmeyi amaçlıyor. ASKF Başkanı Cemalettin Metin, aldıkları desteğin amatör sporun gelişimine büyük katkı sağlayacağını ve Bolu'daki gençler için yeni fırsatlar sunacağını belirtti. Metin, Başkan Özcan ve ekibine amatör spor kulüpleri ve federasyon adına teşekkürlerini iletti.

Gençler ve sporun geleceği için büyük adım

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın bu anlamlı yardımı, şehirdeki gençleri spora teşvik ediyor ve amatör spor kulüplerinin mali sıkıntılarını hafifletiyor. Bu destek, aynı zamanda gençlerin spor aracılığıyla kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak ve Bolu'da sporun daha da yaygınlaşmasını sağlayacak. Bolu'daki amatör spor kulüpleri, bu maddi destek sayesinde daha nitelikli eğitimler ve organizasyonlar düzenleyebilecek.