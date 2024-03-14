Bodrum FK ile Boluspor 4. randevuda: Maç öncesi ilginç istatistikler!

Trendyol 1. Lig'in heyecan dolu 27. haftasında, futbolseverlerin gözü kulağı Bodrum İlçe Stadı'nda olacak. Pazar günü, saat 13.30'da başlayacak olan bu müthiş mücadelede Bodrum FK, sahasında Boluspor'u ağırlayacak. Bu karşılaşma, iki takımın ligdeki dördüncü randevusu olma özelliğini taşıyor, ve her iki takım da şampiyonluk yarışındaki pozisyonlarını güçlendirmek adına kritik puanlar peşinde.

Şampiyonluk yolunda kritik mücadele

Ligde geride bıraktığımız 26 haftalık maraton sonucunda Boluspor, 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyetle toplamda 42 puan toplayarak 7. sırada yer alıyor. Yeşil-beyazlı Bodrum FK ise 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyetle bir puan önde, 43 puanla 5. sırada bulunuyor. İki takım arasındaki bu mücadele, ligde üst sıralar için büyük önem taşıyor.

Geçmişten günümüze: İki takımın karşılaşmaları

Bodrum FK ve Boluspor arasında ligde oynanan üç maçta, Boluspor'un bir galibiyeti bulunurken, Bodrum FK iki kez üstünlük sağladı. Bu sezonun ilk yarısında Bolu'da yapılan karşılaşmayı Boluspor, 2-1'lik skorla kazanmayı başardı. İki takım arasındaki bu dördüncü mücadelede, geçmiş karşılaşmaların skorları da futbolseverlerin hafızasında yer ediniyor.

Boluspor'un imparatorluk yürüyüşü

Ligde son olarak Giresunspor'u 2-1 mağlup eden Boluspor, son 9 maçında yalnızca bir kez mağlubiyetle tanıştı. Bu süreçte, güçlü rakiplerini mağlup eden Boluspor, adından sıkça söz ettiriyor ve şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlendiriyor.

Bodrum FK'da eksikler can sıkıyor

Bodrum FK, bu önemli karşılaşmaya eksik oyuncularıyla çıkmak zorunda. Sakatlıkları bulunan Süleyman ile kart cezalısı Celal'in yanı sıra, Furkan ve Eray'ın durumu da maç gününe kadar belirsizliğini koruyor.

Boluspor'un deplasman karnesi

Bu sezon deplasmanda 13 maça çıkan Boluspor, 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle dikkat çekici bir performans sergiliyor. Rakip sahalarda 11 gol atan Boluspor, deplasmanlarda rakiplerine zor anlar yaşatıyor.

Bodrum FK kayıp puanların peşinde

Üst üste yaşanan 3 mağlubiyetle zor günler geçiren Bodrum FK, bu karşılaşmayla birlikte yeniden puan tablosunda yükselişe geçmenin peşinde. Son galibiyetini ligde 23. haftada alan Muğla ekibi, bu mücadeleden zaferle ayrılarak kötü gidişata son vermek istiyor.