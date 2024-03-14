- Asayiş

Kontrolden çıkan araç takla attı!

Bolu, Gerede ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Gerede-Karabük yolunda kontrolden çıkan araç takla attı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Kontrolden çıkan araç takla attı! mask
Kontrolden çıkan araç takla attı!
Kontrolden çıkan araç takla attı!
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Kaza Anında Müdahale Hızı Hayat Kurtardı

Edinilen bilgilere göre, Gerede'den Karabük yönüne doğru seyir halinde olan araç, ani bir manevra ile yolun dışına çıktı. Kazanın hemen ardından olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Gerede Devlet Hastanesi Acil Servisine sevk etti. Kazada yaralananlar; sürücü Süleyman A., Emine Ş., Miyase A., Filiz A. ve Ali Niyaz Ş. olarak kimliklendirildi.

Kontrolden çıkan araç takla attı!

Olay Yerindeki İncelemeler Devam Ediyor

Gerede-Karabük Bağlantı Yolu'nda yaşanan bu üzücü kaza sonrasında, ilgili birimler tarafından detaylı bir inceleme başlatıldı. Kazanın nedenlerini ve sorumlularını belirlemek üzere çalışmalar sürerken, yol güvenliği ve araç kullanımı konusunda vatandaşlara önemli uyarılarda bulunuluyor.
# araç, karabük, kaza

14 Mar 2024 - 09:28 Bolu/ Gerede- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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