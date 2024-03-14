Kontrolden çıkan araç takla attı!

Kaza Anında Müdahale Hızı Hayat Kurtardı
Edinilen bilgilere göre, Gerede'den Karabük yönüne doğru seyir halinde olan araç, ani bir manevra ile yolun dışına çıktı. Kazanın hemen ardından olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Gerede Devlet Hastanesi Acil Servisine sevk etti. Kazada yaralananlar; sürücü Süleyman A., Emine Ş., Miyase A., Filiz A. ve Ali Niyaz Ş. olarak kimliklendirildi.
Olay Yerindeki İncelemeler Devam Ediyor
Gerede-Karabük Bağlantı Yolu'nda yaşanan bu üzücü kaza sonrasında, ilgili birimler tarafından detaylı bir inceleme başlatıldı. Kazanın nedenlerini ve sorumlularını belirlemek üzere çalışmalar sürerken, yol güvenliği ve araç kullanımı konusunda vatandaşlara önemli uyarılarda bulunuluyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.