Kontrolden çıkan araç takla attı!

Kaza Anında Müdahale Hızı Hayat Kurtardı

Edinilen bilgilere göre, Gerede'den Karabük yönüne doğru seyir halinde olan araç, ani bir manevra ile yolun dışına çıktı. Kazanın hemen ardından olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Gerede Devlet Hastanesi Acil Servisine sevk etti. Kazada yaralananlar; sürücü Süleyman A., Emine Ş., Miyase A., Filiz A. ve Ali Niyaz Ş. olarak kimliklendirildi.

Olay Yerindeki İncelemeler Devam Ediyor

Gerede-Karabük Bağlantı Yolu'nda yaşanan bu üzücü kaza sonrasında, ilgili birimler tarafından detaylı bir inceleme başlatıldı. Kazanın nedenlerini ve sorumlularını belirlemek üzere çalışmalar sürerken, yol güvenliği ve araç kullanımı konusunda vatandaşlara önemli uyarılarda bulunuluyor.