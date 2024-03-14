Sağlık Bakanı Fahrettin Koca randevusuzluğu eleştirdi!

Düzce'de Sağlık Turu

Bakan Koca, Düzce'de esnaf ziyaretleri gerçekleştirdikten sonra Atatürk Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti ve planlanan eğitim araştırma hastanesi için alan incelemesinde bulundu. Bu ziyaretler sırasında, randevusuz hastalara dikkat çekerek, MHRS ile ilgili devam eden sorunlara işaret etti. Düzce'de toplam 1 milyon 800 bin hasta bakıldığı, ancak bunların yarısından fazlasının randevusuz olduğu belirtildi.

Uzman Hekim Sayısında Artış Beklentisi

Sağlık Bakanı, önümüzdeki 4 yıl içinde kamu hastanelerinde çalışan 56 bin uzman hekim sayısının iki katına çıkacağını müjdeledi. Bu artış, sağlık sisteminin karşılaştığı sorunların üstesinden gelmede önemli bir adım olarak görülüyor.

Düzce'ye Yeni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Bakan Koca, Düzce'nin nüfusunun artmasıyla birlikte eğitim ve araştırma hastanesine olan ihtiyacın farkında olduklarını ifade etti. Yeni hastane projesi için 38 dönümlük arazi üzerinde çalışmaların devam ettiğini ve hastanenin yatak kapasitesinin bin yatağa çıkarılmasının hedeflendiğini belirtti. Ayrıca, bağımlı hastalar için rehabilitasyon merkezi olan BAHAR projesiyle ek 150 yatak daha ekleneceğini açıkladı.