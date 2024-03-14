- Sağlık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca randevusuzluğu eleştirdi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHRS üzerinden randevu alıp hastanelere gelmeyen 23 milyon kişiyi eleştirdi. Düzce'deki sağlık turunda, yeni uzman hekimler ve eğitim araştırma hastanesi projeleri hakkında bilgi verdi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca randevusuzluğu eleştirdi! mask
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca randevusuzluğu eleştirdi!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca randevusuzluğu eleştirdi!
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Düzce'de Sağlık Turu

Bakan Koca, Düzce'de esnaf ziyaretleri gerçekleştirdikten sonra Atatürk Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti ve planlanan eğitim araştırma hastanesi için alan incelemesinde bulundu. Bu ziyaretler sırasında, randevusuz hastalara dikkat çekerek, MHRS ile ilgili devam eden sorunlara işaret etti. Düzce'de toplam 1 milyon 800 bin hasta bakıldığı, ancak bunların yarısından fazlasının randevusuz olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca randevusuzluğu eleştirdi!

Uzman Hekim Sayısında Artış Beklentisi

Sağlık Bakanı, önümüzdeki 4 yıl içinde kamu hastanelerinde çalışan 56 bin uzman hekim sayısının iki katına çıkacağını müjdeledi. Bu artış, sağlık sisteminin karşılaştığı sorunların üstesinden gelmede önemli bir adım olarak görülüyor.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca randevusuzluğu eleştirdi!

Düzce'ye Yeni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Bakan Koca, Düzce'nin nüfusunun artmasıyla birlikte eğitim ve araştırma hastanesine olan ihtiyacın farkında olduklarını ifade etti. Yeni hastane projesi için 38 dönümlük arazi üzerinde çalışmaların devam ettiğini ve hastanenin yatak kapasitesinin bin yatağa çıkarılmasının hedeflendiğini belirtti. Ayrıca, bağımlı hastalar için rehabilitasyon merkezi olan BAHAR projesiyle ek 150 yatak daha ekleneceğini açıkladı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca randevusuzluğu eleştirdi!
# eğitim, ziyaret, düzce

14 Mar 2024 - 09:39 Düzce- Sağlık

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL