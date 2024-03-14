Jandarma ekiplerinden uyuşturucuya geçit yok!

Operasyonun Detayları ve Ele Geçirilenler
Yapılan titiz ve planlı operasyonda, jandarma ekipleri uyuşturucu maddeler, ruhsatsız av tüfekleri ve kuru sıkı tabancalar ele geçirdi. Ekiplerin dikkatli çalışmaları sonucunda 120 gram kubar esrar, 49 adet kenevir bitkisi, 25 gram kenevir tohumu, 3 gram metamfetamin, 2 adet payp, 3 adet ruhsatsız tüfek ve 2 adet kuru sıkı tabanca olmak üzere önemli miktarda yasadışı malzeme ele geçirildi.
Suçlulara Geçit Yok: 7 Şüpheliye Adli İşlem
Operasyon kapsamında uyuşturucu madde imal ve ticareti yapma suçundan 7 şüpheli tespit edildi. Bu şüphelilere yönelik hızlı ve etkin adli işlemler başlatıldı. Jandarma ekiplerinin bu başarılı operasyonu, uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığın ve etkinliğin altını çiziyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.