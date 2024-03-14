Çölyak hastalarına ramazan desteği

Özel Gıda Paketleri ile Ramazan Sevinci
Ramazan ayı boyunca, Çölyak hastaları için özel olarak hazırlanan gıda paketleri, Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından evlere teslim ediliyor. Glutensiz ve düşük proteinli gıdaların yer aldığı bu özel koliler, hastaların Ramazan ayını daha rahat ve sağlıklı geçirmelerine olanak tanıyor. Kolilerde; glütensiz ekmek unu, kek pasta unu, makarna, ekmek, bisküvi, gofret, mısır gevreği, kraker ve çikolata gibi çeşitli ürünler bulunuyor.
Düzce Belediyesi'nden Anlamlı Yardım
Düzce Belediyesi, bu projeyle Çölyak hastalarının özel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, onlara Ramazan ayında manevi destek olmanın yanı sıra fiziksel sağlıklarını da destekliyor. Çölyak hastalığı, ömür boyu süren bir diyet gerektiriyor ve Düzce Belediyesi'nin bu anlayışlı hareketi, hastalar ve aileleri tarafından büyük takdir topluyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.