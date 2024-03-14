Çölyak hastalarına ramazan desteği

Özel Gıda Paketleri ile Ramazan Sevinci

Ramazan ayı boyunca, Çölyak hastaları için özel olarak hazırlanan gıda paketleri, Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından evlere teslim ediliyor. Glutensiz ve düşük proteinli gıdaların yer aldığı bu özel koliler, hastaların Ramazan ayını daha rahat ve sağlıklı geçirmelerine olanak tanıyor. Kolilerde; glütensiz ekmek unu, kek pasta unu, makarna, ekmek, bisküvi, gofret, mısır gevreği, kraker ve çikolata gibi çeşitli ürünler bulunuyor.

Düzce Belediyesi'nden Anlamlı Yardım

Düzce Belediyesi, bu projeyle Çölyak hastalarının özel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, onlara Ramazan ayında manevi destek olmanın yanı sıra fiziksel sağlıklarını da destekliyor. Çölyak hastalığı, ömür boyu süren bir diyet gerektiriyor ve Düzce Belediyesi'nin bu anlayışlı hareketi, hastalar ve aileleri tarafından büyük takdir topluyor.