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Çölyak hastalarına ramazan desteği

Ramazan ayının manevi atmosferi içerisinde, Düzce Belediyesi'nin örnek bir sosyal sorumluluk projesi dikkat çekiyor. Belediye, buğday unu içeren gıdaların tüketimi sonucu sağlık sorunları yaşayan Çölyak hastalarını unutmadı. Çölyak hastalarına özel hazırlanan gıda paketleri, il genelinde yaşayan 100 Çölyak hastasına ulaştırıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Çölyak hastalarına ramazan desteği mask
Çölyak hastalarına ramazan desteği
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Özel Gıda Paketleri ile Ramazan Sevinci

Ramazan ayı boyunca, Çölyak hastaları için özel olarak hazırlanan gıda paketleri, Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından evlere teslim ediliyor. Glutensiz ve düşük proteinli gıdaların yer aldığı bu özel koliler, hastaların Ramazan ayını daha rahat ve sağlıklı geçirmelerine olanak tanıyor. Kolilerde; glütensiz ekmek unu, kek pasta unu, makarna, ekmek, bisküvi, gofret, mısır gevreği, kraker ve çikolata gibi çeşitli ürünler bulunuyor.

Çölyak hastalarına ramazan desteği

Düzce Belediyesi'nden Anlamlı Yardım

Düzce Belediyesi, bu projeyle Çölyak hastalarının özel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, onlara Ramazan ayında manevi destek olmanın yanı sıra fiziksel sağlıklarını da destekliyor. Çölyak hastalığı, ömür boyu süren bir diyet gerektiriyor ve Düzce Belediyesi'nin bu anlayışlı hareketi, hastalar ve aileleri tarafından büyük takdir topluyor.
# destek, ramazan, düzce

14 Mar 2024 - 09:47 Düzce- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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