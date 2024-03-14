Bolu ve Türkiye'nin eğitimde zirveye ulaşan okulları belli oldu

Bolu ve Türkiye genelinde, lise düzeyinde eğitim veren en başarılı okullar, öğrenci ve velilerin büyük ilgisini çekiyor. İstanbul Erkek Lisesi, Türkiye'nin en iyi lisesi olarak zirvede yer alırken, Bolu'daki liseler de eğitim kaliteleriyle dikkat çekiyor.

Türkiye'nin En İyi Liseleri

Türkiye'nin en iyi liseleri arasında İstanbul Erkek Lisesi, 494.77 taban puanı ve 0,04 yüzdelik dilimle ilk sırada yer alıyor. Hemen ardından Galatasaray Lisesi geliyor, aynı taban puanına ve yüzdelik dilime sahip. Üçüncü sırada Kabataş Erkek Lisesi, 493.43 taban puanı ve 0,05 yüzdelik dilimle yer alıyor. Dördüncü sırada Ankara Fen Lisesi, 490.47 taban puanı ve 0,11 yüzdelik dilimle bulunuyor. Beşinci sırada ise İstanbul Atatürk Fen Lisesi, 488.20 taban puanı ve 0,15 yüzdelik dilimle listeye adını yazdırıyor.

Bolu'nun Eğitimdeki Yıldızları

Bolu'nun eğitim alanında öne çıkan liseleri arasında Bolu Fen Lisesi, 463.23 taban puanı ve 4,22 yüzdelik dilimle başı çekiyor. İzzet Baysal Anadolu Lisesi, 440.67 taban puanı ve 8,20 yüzdelik dilimle ikinci sırada yer alıyor. Bolu Sosyal Bilimler Lisesi, 403.09 taban puanı ve 14,75 yüzdelik dilimle üçüncü; Gerede Fen Lisesi, 390.12 taban puanı ve 17,15 yüzdelik dilimle dördüncü; ve Gerede Habibullah Üstün Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, 280.48 taban puanı ve 46,47 yüzdelik dilimle beşinci sırada geliyor.

BOLU LİSELERİ TABAN PUANLAR;