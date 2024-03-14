Köpeğin kulağı tümör nedeniyle ampute edildi

Zonguldak'ta, sokağa terk edilmiş ve kulağında büyük bir tümör bulunan bir köpek, hayvanseverlerin dikkati sayesinde hayata yeniden bağlandı. Tümörle Mücadelede Cesur Adım: Zeytin isimli siyah köpeğin dramı, beslenme sırasında fark edildi. Yapılan incelemede, köpeğin tek kulağında yaklaşık 6-7 cm büyüklüğünde tümör tespit edildi. Zonguldak'ta bir veteriner kliniğine getirilen Zeytin, veteriner hekim Önder Alkan'ın önderliğinde hemen tedavi altına alındı.

Hayat Kurtaran Operasyon

Zeytin'e yapılan muayene sonrası, tümörün kapsadığı alan göz önünde bulundurularak, kulağın tamamı ampute edildi. Operasyon, hem Zeytin'in yaşam kalitesini korumak hem de tümörün diğer bölgelere yayılmasını önlemek adına hayati öneme sahipti. Alkan, operasyonun başarılı geçtiğini ve Zeytin'in sağlığına kavuştuğunu belirtti.

Tümörden Kurtulma, Yeni Bir Başlangıç

Kulak amputasyonu sonrasında Zeytin'in karşılaşabileceği olası komplikasyonlar hakkında da bilgi veren Alkan, kulak kepçesi olmamasının su girişi, rüzgar ve diğer dış etkenlere karşı korumasızlık gibi sorunlara yol açabileceğini ifade etti. Ancak bu durum, Zeytin'in yaşam kalitesini önemli ölçüde etkilemeyecek.

Hayvanseverlerin Rolü ve Tümör Farkındalığı

Zeytin'in hikayesi, hayvanseverlerin ve duyarlı vatandaşların hayvanlar üzerindeki olumlu etkisinin altını çiziyor. Ayrıca, bu olay, evcil hayvanlarda tümör gibi sağlık sorunlarının erken teşhis ve tedavisinin önemini vurgulamaktadır.