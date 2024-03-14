Dini nikahlı eşini öldüren uzman çavuşa müebbet hapis!

Kadına Yönelik Şiddetin Acı Sonu

Zonguldak, dini nikahla birlikte yaşamın karanlık bir sona erdiği trajik bir olaya sahne oldu. Uzman çavuş Muhammet D., dört yıllık yaşam arkadaşı 40 yaşındaki Yeliz Yolcuoğlu'nu, tartışma esnasında görev silahıyla vurarak öldürdü. Bu vahim eylem, kadına yönelik şiddetin en acı yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Olayın Detayları ve Ardından Gelen Süreç

Geçen yıl 28 Aralık'ta gerçekleşen olay, ailevi meseleler üzerine çıkan bir tartışma sonucunda trajediye dönüştü. Muhammet D., Yeliz Yolcuoğlu ve iki çocuğuyla birlikteyken, bir anlık öfke ile geri dönülemez bir karar aldı. Olay sonrası yapılan adli işlemlerle Muhammet D., "kadına karşı kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Otopsi raporları, Yolcuoğlu'nun ölüm nedeninin ateşli silah yaralanması olduğunu ortaya koydu.

Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Talebi

Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı, Muhammet D. için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Suçlanan, ifadesinde yaşanan tartışmayı ve kendine yönelik ithamları gerekçe gösterse de, olayın bir anlık öfkeyle gerçekleştiğini savundu. Bu olay, kadına yönelik şiddetle mücadelede adaletin tecelli etmesi adına önemli bir dönüm noktası olabilir.