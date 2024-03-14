- Asayiş

Kontrolden çıkan araç bariyere çarptı

Karabük Safranbolu'da, kontrolden çıkan bir otomobilin bariyere çarpışı sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı. Kaza, Safranbolu-Karabük kara yolunun Kireçkuyusu mevkiinde gerçekleşti.

İhlas Haber Ajansı
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Kontrolden çıkan araç bariyere çarptı mask
Kontrolden çıkan araç bariyere çarptı
Kontrolden çıkan araç bariyere çarptı
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Kaza Anı: Sürücünün Kontrolden Çıkışı

Edinilen bilgilere göre, F.I. yönetimindeki 06 TTC 12 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki güvenlik bariyerine çarptı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücü F.I. olay yerinde yaralandı.

Kontrolden çıkan araç bariyere çarptı

Acil Servisler Harekete Geçti

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrasında, yaralı sürücü ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi.

Kaza Soruşturması Başladı

Polis ekipleri, kazaya ilişkin inceleme başlattı. Kaza yerinde yapılan ilk incelemelerde, aracın hızının ve yol koşullarının kaza üzerindeki etkileri değerlendiriliyor. Yetkililer, sürücülerin daha dikkatli olmaları ve hız limitlerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu.Kontrolden çıkan araç bariyere çarptı
# polis, tedavi, kaza, otomobil

14 Mar 2024 - 09:57 Karabük/ Safranbolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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