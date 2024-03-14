Kontrolden çıkan araç bariyere çarptı

Kaza Anı: Sürücünün Kontrolden Çıkışı

Edinilen bilgilere göre, F.I. yönetimindeki 06 TTC 12 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki güvenlik bariyerine çarptı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücü F.I. olay yerinde yaralandı.

Acil Servisler Harekete Geçti

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrasında, yaralı sürücü ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi.

Kaza Soruşturması Başladı

Polis ekipleri, kazaya ilişkin inceleme başlattı. Kaza yerinde yapılan ilk incelemelerde, aracın hızının ve yol koşullarının kaza üzerindeki etkileri değerlendiriliyor. Yetkililer, sürücülerin daha dikkatli olmaları ve hız limitlerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu.