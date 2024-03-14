Kontrolden çıkan araç bariyere çarptı

Kaza Anı: Sürücünün Kontrolden Çıkışı
Edinilen bilgilere göre, F.I. yönetimindeki 06 TTC 12 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki güvenlik bariyerine çarptı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücü F.I. olay yerinde yaralandı.
Acil Servisler Harekete Geçti
Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrasında, yaralı sürücü ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi.
Kaza Soruşturması Başladı
Polis ekipleri, kazaya ilişkin inceleme başlattı. Kaza yerinde yapılan ilk incelemelerde, aracın hızının ve yol koşullarının kaza üzerindeki etkileri değerlendiriliyor. Yetkililer, sürücülerin daha dikkatli olmaları ve hız limitlerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.