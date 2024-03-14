14 Mar 2024 - 10:00 - Asayiş

Devrilen tırda sürücü yaralandı!

Karabük'ten Gerede istikametine seyir halinde olan bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. 61 HS 522 plakalı çekici ve bu çekiciye bağlı 61 HS 886 plakalı dorse, Karabük'te kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazanın detaylarına göre, M.C. isimli sürücü, tehlikeli bir şekilde yoldan çıktı ve aracıyla birlikte devrildi.