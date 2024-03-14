- Asayiş

Devrilen tırda sürücü yaralandı!

Karabük'ten Gerede istikametine seyir halinde olan bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. 61 HS 522 plakalı çekici ve bu çekiciye bağlı 61 HS 886 plakalı dorse, Karabük'te kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazanın detaylarına göre, M.C. isimli sürücü, tehlikeli bir şekilde yoldan çıktı ve aracıyla birlikte devrildi.

İhlas Haber Ajansı
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Devrilen tırda sürücü yaralandı! mask
Devrilen tırda sürücü yaralandı!
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Kaza Anı: Kontrol Kaybı ve Devrilme

Edinilen bilgilere göre, M.C.'nin kullandığı tır, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi neticesinde yoldan çıkarak devrildi. Olay, Karabük ve Gerede arasındaki trafik akışını olumsuz yönde etkiledi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Devrilen tırda sürücü yaralandı!

Yaralı Sürücü ve Sağlık Durumu

Kazada yaralanan sürücü M.C., olay yerine hızla intikal eden ambulans ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından M.C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Yetkililer, sürücülerin daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
# eğitim, karabük, kaza, trafik

14 Mar 2024 - 10:00 Karabük- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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