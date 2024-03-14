Devrilen tırda sürücü yaralandı!

Kaza Anı: Kontrol Kaybı ve Devrilme
Edinilen bilgilere göre, M.C.'nin kullandığı tır, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi neticesinde yoldan çıkarak devrildi. Olay, Karabük ve Gerede arasındaki trafik akışını olumsuz yönde etkiledi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Yaralı Sürücü ve Sağlık Durumu
Kazada yaralanan sürücü M.C., olay yerine hızla intikal eden ambulans ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından M.C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Yetkililer, sürücülerin daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.