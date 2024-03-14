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Safranbolu, UNESCO ve Cittaslow onuruna sahip tek kent

Karabük'ün tarihi ilçesi Safranbolu, kültürel mirası ve sakin şehir felsefesiyle ön plana çıkıyor. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan bu eşsiz kent, şimdi de Cittaslow (Sakin Şehirler Ağı) hareketine dahil edilerek çifte onura layık görüldü. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin açıklamalarıyla, bu gelişme kamuoyuna duyuruldu.

İhlas Haber Ajansı
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Safranbolu, UNESCO ve Cittaslow onuruna sahip tek kent
Safranbolu, UNESCO ve Cittaslow onuruna sahip tek kent
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Safranbolu'nun Cittaslow Başarısı

Safranbolu Belediyesinin yoğun çabaları sonucu, ilçe Cittaslow üyeliğini kazanarak küresel bir tanınırlığa sahip oldu. Cittaslow hareketine katılmak için başvurulan süreç, 4 Mart 2023'te olumlu sonuçlandı. Bu başarı, Safranbolu'nun kent kimliğini koruyarak küreselleşmenin getirdiği tekdüzelikten uzak durma hedefini de destekliyor.

Safranbolu, UNESCO ve Cittaslow onuruna sahip tek kent

Uluslararası Arenada Safranbolu

Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu'nun yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü çalışmalar ve Cittaslow felsefesine uygunluk denetimi sonucunda bu önemli başarıyı elde ettiğini belirtti. Kentlerin kendi özgün kimliklerini korumasının önemine vurgu yapan Köse, Safranbolu'nun bu kriterleri başarıyla yerine getirdiğini ve 2023 yılında yapılan değerlendirme sonucunda Cittaslow ağına dahil olmaya hak kazandığını açıkladı.

Safranbolu, UNESCO ve Cittaslow onuruna sahip tek kent

Safranbolu için Tarihi Bir Adım

Safranbolu, hem UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alması hem de Cittaslow ağına dahil edilmesiyle benzersiz bir statüye ulaştı. Belediye Başkanı Köse, bu başarının Safranbolu'nun uluslararası tanınırlığını artıracağını ve ilçenin kültürel mirasının korunmasına katkı sağlayacağını belirtti. 23 Mart'ta Brüksel'de gerçekleştirilecek olan sertifika töreni ile Safranbolu, bu gururu resmi olarak taçlandıracak.

Safranbolu, UNESCO ve Cittaslow onuruna sahip tek kent

# belediye, uluslararası

14 Mar 2024 - 10:03 Karabük/ Safranbolu- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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