- Asayiş

Uyuşturucu operasyonunda, 6 gözaltı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, jandarma ekiplerinin titizlikle yürüttüğü bir operasyon, uyuşturucu ticaretinin kökünü kazımayı hedefliyor. Uyuşturucu madde imal ve ticaretine sıkı bir darbe indiren ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

İhlas Haber Ajansı
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Uyuşturucu operasyonunda, 6 gözaltı mask
Uyuşturucu operasyonunda, 6 gözaltı
Uyuşturucu operasyonunda, 6 gözaltı
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Uyuşturucuya Sıfır Tolerans

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu ile mücadelesinde önemli bir başarıya imza atıldı. Tosya ilçesinde, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, 6 şahıs gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, şüphelilerin üstlerinde ve ikametlerinde yaptıkları aramada, büyük bir uyuşturucu miktarını ele geçirdi.

Uyuşturucu operasyonunda, 6 gözaltı

Ele Geçirilen Uyuşturucu Maddeler

Operasyon sırasında jandarma ekipleri, 28 paket halinde toplamda 247 gram ağırlığında çeşitli uyuşturucu maddeleri ele geçirdi. Bu maddeler arasında, piyasada yüksek tehlike arz eden kannabinoid, metamfetamin, kubar esrar, sentetik ecza hapları ve extacy bulunuyor. Ele geçirilen bu maddeler, uyuşturucu ticaretinin çeşitliliğini ve ciddiyetini gözler önüne seriyor.

Uyuşturucu operasyonunda, 6 gözaltı
# jandarma

14 Mar 2024 - 10:06 Kastamonu/ Tosya- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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