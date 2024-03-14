Uyuşturucu operasyonunda, 6 gözaltı

Uyuşturucuya Sıfır Tolerans

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu ile mücadelesinde önemli bir başarıya imza atıldı. Tosya ilçesinde, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, 6 şahıs gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, şüphelilerin üstlerinde ve ikametlerinde yaptıkları aramada, büyük bir uyuşturucu miktarını ele geçirdi.

Ele Geçirilen Uyuşturucu Maddeler

Operasyon sırasında jandarma ekipleri, 28 paket halinde toplamda 247 gram ağırlığında çeşitli uyuşturucu maddeleri ele geçirdi. Bu maddeler arasında, piyasada yüksek tehlike arz eden kannabinoid, metamfetamin, kubar esrar, sentetik ecza hapları ve extacy bulunuyor. Ele geçirilen bu maddeler, uyuşturucu ticaretinin çeşitliliğini ve ciddiyetini gözler önüne seriyor.