Korkutan yangında, ev kullanılamaz hale geldi

Talihsiz Bir An: Sobadan Çıkan Alevler

Edinilen bilgilere göre, yangın, Nihat Kartal'ın evindeki sobaya kömür ekledikten sonra alışveriş için dışarı çıktığı sırada meydana geldi. Marketten dönüşte Kartal, evinin alevler içinde olduğunu fark etti. Kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalışsa da, durumun ciddiyeti üzerine komşuları tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi.

İtfaiyenin Hızlı Müdahalesi Hayat Kurtardı

Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri, yapılan ihbar üzerine hızla olay yerine ulaştı. Alevlerle mücadele ederken yaralanan ev sahibi Kartal, itfaiye ekiplerince dışarıya çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kartal, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının Ardından Soruşturma Başlatıldı

Yangının neden çıktığına dair soruşturma başlatıldı. Bu olay, bireysel yangın güvenliği önlemlerinin önemini ve acil durum ekiplerinin hayati rolünü bir kez daha gözler önüne serdi. Apartmanın en üst katındaki daire, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.