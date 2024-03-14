14 Mar 2024 - 11:30- Gündem G:

Göynük için sesler yükseliyor!

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Göynük Çayı'nın Taraklı Göletine taşınması planına sert tepki göstererek, projenin köyleri susuz bırakma riskini ve yerel seçimler öncesinde yaşanan aceleyi eleştirdi. Ateş, halkın ve köylülerin su hakları için mücadele çağrısında bulundu.

Elif Sarıhan
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Göynük için sesler yükseliyor!
Göynük için sesler yükseliyor!
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CHP, Göynük Çayı su taşıma planına karşı çıkıyor

Bolu'dan CHP Milletvekili Türker Ateş, Göynük Çayı'ndan su taşıma girişimine karşı çıkarak, bu planın bölge köylerini ciddi bir susuzluk riskiyle karşı karşıya bırakabileceğini vurguladı. Ateş, projenin iptali için çağrıda bulunarak, yerel seçimler öncesinde yapılan bu aceleci adımın köylülerin yaşamını olumsuz etkileyeceğini belirtti.

Göynük için sesler yükseliyor!

Su krizine yanlış çözüm

Taraklı Göleti'nin yanlış planlama sonucu yeterince su tutamadığını ifade eden Ateş, Göynük Çayı'ndan su taşıma çabasının bu planlama hatasını örtbas etmeye yönelik olduğunu eleştirdi. Bu durumun, bölgede uzun vadeli su krizlerine yol açabileceğini kaydetti.

Göynük için sesler yükseliyor!

Tehlike altındaki göynük köyleri

Göynük Çayı'nın suyunun başka bir bölgeye taşınması halinde, İbrahimözü, Memeceler, Kumcuk gibi birçok köyün susuzluk ve kuraklıkla karşı karşıya kalacağını dile getiren Ateş, bu durumun bölge halkı için büyük sorunlara neden olacağını belirtti.

Göynük için sesler yükseliyor!

Bilgi dışı ilerleyen proje ve halkın tepkisi

Ateş ve ekibinin bölgede yaptığı incelemeler, projenin halkın genel bilgisi dışında ilerlediğini ve su borularının zaten yerleştirilmeye başlandığını ortaya koydu. Köylülerin ve bölge halkının bu durumdan haberdar olmadığı ve projeye karşı çıktığı belirtildi.Göynük için sesler yükseliyor!

Göynük halkının su hakları mücadelesi

Projenin iptali için seslerini yükselten Göynük halkı ve köylüler, su haklarını korumak adına bir araya geldi. Ateş, gece geç saatlere kadar süren tespit çalışmalarıyla köy halkının direnişini ve mücadelesini vurguladı.Göynük için sesler yükseliyor!

Acil eylem çağrısı

CHP Milletvekili Ateş, yetkililere yönelik acil eylem çağrısında bulunarak, Göynük ve çevre köylerin karşı karşıya olduğu su sorununun ciddiyetini dile getirdi. "Göynük sahipsiz değildir" diyerek, bölgenin su ve toprak haklarının korunması gerektiğini vurguladı.

14 Mar 2024 - 11:30 - Gündem

Mahreç  Elif Sarıhan

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