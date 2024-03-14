Göynük için sesler yükseliyor!

CHP, Göynük Çayı su taşıma planına karşı çıkıyor

Bolu'dan CHP Milletvekili Türker Ateş, Göynük Çayı'ndan su taşıma girişimine karşı çıkarak, bu planın bölge köylerini ciddi bir susuzluk riskiyle karşı karşıya bırakabileceğini vurguladı. Ateş, projenin iptali için çağrıda bulunarak, yerel seçimler öncesinde yapılan bu aceleci adımın köylülerin yaşamını olumsuz etkileyeceğini belirtti.

Su krizine yanlış çözüm

Taraklı Göleti'nin yanlış planlama sonucu yeterince su tutamadığını ifade eden Ateş, Göynük Çayı'ndan su taşıma çabasının bu planlama hatasını örtbas etmeye yönelik olduğunu eleştirdi. Bu durumun, bölgede uzun vadeli su krizlerine yol açabileceğini kaydetti.

Tehlike altındaki göynük köyleri

Göynük Çayı'nın suyunun başka bir bölgeye taşınması halinde, İbrahimözü, Memeceler, Kumcuk gibi birçok köyün susuzluk ve kuraklıkla karşı karşıya kalacağını dile getiren Ateş, bu durumun bölge halkı için büyük sorunlara neden olacağını belirtti.

Bilgi dışı ilerleyen proje ve halkın tepkisi

Ateş ve ekibinin bölgede yaptığı incelemeler, projenin halkın genel bilgisi dışında ilerlediğini ve su borularının zaten yerleştirilmeye başlandığını ortaya koydu. Köylülerin ve bölge halkının bu durumdan haberdar olmadığı ve projeye karşı çıktığı belirtildi.

Göynük halkının su hakları mücadelesi

Projenin iptali için seslerini yükselten Göynük halkı ve köylüler, su haklarını korumak adına bir araya geldi. Ateş, gece geç saatlere kadar süren tespit çalışmalarıyla köy halkının direnişini ve mücadelesini vurguladı.

Acil eylem çağrısı

CHP Milletvekili Ateş, yetkililere yönelik acil eylem çağrısında bulunarak, Göynük ve çevre köylerin karşı karşıya olduğu su sorununun ciddiyetini dile getirdi. "Göynük sahipsiz değildir" diyerek, bölgenin su ve toprak haklarının korunması gerektiğini vurguladı.