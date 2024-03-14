Doğalgaz geçişi için geri sayım başladı

Bolu sağlık alanında yeşil dönüşüme hazırlanıyor

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü, yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş yaparak, Karaköy Yerleşkesi'nde bulunan ek hizmet binalarını daha yeşil ve sürdürülebilir bir enerji sistemine taşıyor. Bu dönüşüm, bölgedeki sağlık hizmetlerinin kalitesini artırırken, çevresel ayak izini de azaltmayı hedefliyor.

Doğalgaz dönüşümü için geri sayım

29 Mart 2024'te Bolu İl Özel İdaresi tarafından düzenlenecek olan ihale, bu önemli dönüşüm projesinin startını verecek. İhale süreci, projenin uygulanması için en uygun firmayı seçmeyi amaçlıyor.

Hızlı ve etkili bir dönüşüm süreci

İhaleyi kazanan firma, projeyi iki ay gibi kısa bir sürede tamamlama görevini üstlenecek. Bu hızlı dönüşüm, ek hizmet binalarının kısa sürede modern ve verimli bir enerji sistemine kavuşmasını sağlayacak.

Enerji verimliliği ve çevre dostu bir adım

Doğalgaz dönüşümü, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü'nün enerji verimliliğini artırma ve çevresel etkilerini azaltma yolunda attığı önemli bir adımdır. Bu proje, sürdürülebilir bir gelecek için yerel düzeyde atılmış büyük bir adımı temsil ediyor.

Koordinasyon ve destek

Bolu İl Özel İdaresi, projenin koordinasyonu ve ihale sürecinin başarılı bir şekilde yönetilmesinde kilit bir rol oynuyor. İdare, projenin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi ve hedeflenen sürede tamamlanması için gerekli desteği sağlayacak.

Modern ve çevre dostu bir yenilenme

Bu dönüşüm, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü'nün hizmet kalitesini yükseltirken, enerji tüketiminde önemli tasarruflar sağlayacak. Doğalgaz dönüşümü ile yerleşke, modern ve çevre dostu bir yapıya bürünecek, böylece Bolu'daki sağlık hizmetleri yeni bir çevreci standarta kavuşacak.