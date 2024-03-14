14 Mar 2024 - 13:00- Gündem G:

Doğalgaz geçişi için geri sayım başladı

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü, Karaköy Yerleşkesi'ndeki ek binalar için doğalgaz dönüşüm projesini hayata geçiriyor. 29 Mart'ta başlayacak ihale ile enerji verimliliği ve çevre dostu bir adım atılıyor. İki aylık süreçte tamamlanacak bu dönüşüm, Bolu'da sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracak.

Elif Sarıhan
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Doğalgaz geçişi için geri sayım başladı mask
Doğalgaz geçişi için geri sayım başladı
Doğalgaz geçişi için geri sayım başladı
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Bolu sağlık alanında yeşil dönüşüme hazırlanıyor

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü, yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş yaparak, Karaköy Yerleşkesi'nde bulunan ek hizmet binalarını daha yeşil ve sürdürülebilir bir enerji sistemine taşıyor. Bu dönüşüm, bölgedeki sağlık hizmetlerinin kalitesini artırırken, çevresel ayak izini de azaltmayı hedefliyor.

Doğalgaz geçişi için geri sayım başladı

Doğalgaz dönüşümü için geri sayım

29 Mart 2024'te Bolu İl Özel İdaresi tarafından düzenlenecek olan ihale, bu önemli dönüşüm projesinin startını verecek. İhale süreci, projenin uygulanması için en uygun firmayı seçmeyi amaçlıyor.Doğalgaz geçişi için geri sayım başladı

Hızlı ve etkili bir dönüşüm süreci

İhaleyi kazanan firma, projeyi iki ay gibi kısa bir sürede tamamlama görevini üstlenecek. Bu hızlı dönüşüm, ek hizmet binalarının kısa sürede modern ve verimli bir enerji sistemine kavuşmasını sağlayacak.Doğalgaz geçişi için geri sayım başladı

Enerji verimliliği ve çevre dostu bir adım

Doğalgaz dönüşümü, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü'nün enerji verimliliğini artırma ve çevresel etkilerini azaltma yolunda attığı önemli bir adımdır. Bu proje, sürdürülebilir bir gelecek için yerel düzeyde atılmış büyük bir adımı temsil ediyor.Doğalgaz geçişi için geri sayım başladı

Koordinasyon ve destek

Bolu İl Özel İdaresi, projenin koordinasyonu ve ihale sürecinin başarılı bir şekilde yönetilmesinde kilit bir rol oynuyor. İdare, projenin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi ve hedeflenen sürede tamamlanması için gerekli desteği sağlayacak.Doğalgaz geçişi için geri sayım başladı

Modern ve çevre dostu bir yenilenme

Bu dönüşüm, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü'nün hizmet kalitesini yükseltirken, enerji tüketiminde önemli tasarruflar sağlayacak. Doğalgaz dönüşümü ile yerleşke, modern ve çevre dostu bir yapıya bürünecek, böylece Bolu'daki sağlık hizmetleri yeni bir çevreci standarta kavuşacak.

# destek

14 Mar 2024 - 13:00 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Elif Sarıhan

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