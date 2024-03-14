- Ekonomi

Önemli kurum ve belediyelere KPSS’siz personel alınacak

İŞKUR, 25 ildeki belediyeler için KPSS şartı olmaksızın personel alımı yapacağını duyurdu. Veznedar, temizlik görevlisi, muhasebeci gibi çeşitli pozisyonlar için başvurular başladı. İşte alım yapılacak iller, pozisyonlar ve başvuru şartları

Elif Sarıhan
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Önemli kurum ve belediyelere KPSS’siz personel alınacak mask
Önemli kurum ve belediyelere KPSS’siz personel alınacak
Önemli kurum ve belediyelere KPSS’siz personel alınacak
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Türkiye genelinde belediyelere personel alımı

Geniş Kapsamlı Alım: Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 25 ilde belediye ve bağlı kurumlara geniş bir yelpazede personel alımı yapacağını açıkladı. Bu, KPSS şartı olmaksızın gerçekleşecek ve birçok farklı pozisyonda iş arayan vatandaşlar için büyük bir fırsat sunacak.

Önemli kurum ve belediyelere KPSS’siz personel alınacak

Çeşitli pozisyonlarda fırsatlar

Alım Yapılacak Pozisyonlar: İŞKUR'un yayınladığı ilanlara göre, veznedar, temizlik görevlisi, muhasebeci, sosyal medya yöneticisi, idari destek görevlisi, güvenlik görevlisi, beden işçisi, şoför, mühendis gibi çeşitli pozisyonlarda alım yapılacak.

Önemli kurum ve belediyelere KPSS’siz personel alınacak

Alım yapılacak iller

Farklı İllerde İş İmkanları: Alım yapılacak iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Muğla, Aydın, Denizli, Mersin, Malatya, Van, Şırnak gibi Türkiye'nin dört bir yanından şehirler bulunuyor.

Başvuru şartları

Kimler Başvurabilir? Başvuru yapacak adayların Türk vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum bulunmamaları, belirli suçlardan mahkum olmamaları, erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmaması veya askerlik hizmetini tamamlamış olmaları, herhangi bir akıl hastalığı veya bedensel engelinin bulunmaması gerekmektedir.Önemli kurum ve belediyelere KPSS’siz personel alınacak

İlan edilen kurumlar

Nereden Başvurulabilir? Alım yapılacak kurumlar arasında Denizli Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş., Sakarya Karasu, Aydın Kuşadası Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, ANKARA TÜBİTAK gibi önemli belediye ve kurumlar yer alıyor.Önemli kurum ve belediyelere KPSS’siz personel alınacak

Başvuru süreci

Başvuru Detayları: Adaylar, başvuru süreci ve detayları hakkında daha fazla bilgi almak için İŞKUR'un resmi web sitesini ziyaret edebilirler. Başvuru tarihleri, gerekli belgeler ve diğer tüm bilgiler ilanlar bölümünde adayların erişimine açıktır. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen adayların belirtilen şartları dikkatlice incelemeleri ve başvurularını zamanında yapmaları tavsiye edilir.

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14 Mar 2024 - 14:00 - Ekonomi

Mahreç  Elif Sarıhan

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