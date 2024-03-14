Önemli kurum ve belediyelere KPSS’siz personel alınacak

Türkiye genelinde belediyelere personel alımı

Geniş Kapsamlı Alım: Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 25 ilde belediye ve bağlı kurumlara geniş bir yelpazede personel alımı yapacağını açıkladı. Bu, KPSS şartı olmaksızın gerçekleşecek ve birçok farklı pozisyonda iş arayan vatandaşlar için büyük bir fırsat sunacak.

Çeşitli pozisyonlarda fırsatlar

Alım Yapılacak Pozisyonlar: İŞKUR'un yayınladığı ilanlara göre, veznedar, temizlik görevlisi, muhasebeci, sosyal medya yöneticisi, idari destek görevlisi, güvenlik görevlisi, beden işçisi, şoför, mühendis gibi çeşitli pozisyonlarda alım yapılacak.

Alım yapılacak iller

Farklı İllerde İş İmkanları: Alım yapılacak iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Muğla, Aydın, Denizli, Mersin, Malatya, Van, Şırnak gibi Türkiye'nin dört bir yanından şehirler bulunuyor.

Başvuru şartları

Kimler Başvurabilir? Başvuru yapacak adayların Türk vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum bulunmamaları, belirli suçlardan mahkum olmamaları, erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmaması veya askerlik hizmetini tamamlamış olmaları, herhangi bir akıl hastalığı veya bedensel engelinin bulunmaması gerekmektedir.

İlan edilen kurumlar

Nereden Başvurulabilir? Alım yapılacak kurumlar arasında Denizli Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş., Sakarya Karasu, Aydın Kuşadası Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, ANKARA TÜBİTAK gibi önemli belediye ve kurumlar yer alıyor.

Başvuru süreci

Başvuru Detayları: Adaylar, başvuru süreci ve detayları hakkında daha fazla bilgi almak için İŞKUR'un resmi web sitesini ziyaret edebilirler. Başvuru tarihleri, gerekli belgeler ve diğer tüm bilgiler ilanlar bölümünde adayların erişimine açıktır. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen adayların belirtilen şartları dikkatlice incelemeleri ve başvurularını zamanında yapmaları tavsiye edilir.