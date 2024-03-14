2024 Ramazan’da kalite fiyatı aştı

2024 Ramazan ayında hurma seçimleri: Kalite öncelikli tercihler

2024 Ramazan ayı, hurma tüketiminde kalitenin ön plana çıktığı bir dönem olarak kayıtlara geçti. İftar ve sahur sofralarının olmazsa olmazı hurmalar, özellikle Medine ve Kudüs çeşitleriyle dikkat çekti. Bu çeşitler, tat ve kalite açısından yüksek standartları temsil ediyor.

Medine ve Kudüs hurmalarının popülerliğinin sırrı

Medine ve Kudüs hurmaları, Ramazan 2024'te en çok tercih edilen hurma çeşitleri arasında yer aldı. Bu hurmaların popülerliği, yumuşak ve etli yapıları ile tatlı lezzetlerinden kaynaklanıyor. Fiyatları kilosu 320 ve 280 lira olmasına rağmen, tüketiciler kaliteden ödün vermek istemiyor.

Hurma satışlarında esnafın gözlemleri

Hurma satışı yapan esnaflar, özellikle Medine ve Kudüs hurmalarına olan yoğun talebi doğruluyor. Esnaflar, bu hurmaların kısa sürede tükendiğini ve tat olarak diğer çeşitlere göre daha üstün olduklarını belirtiyor. Bu durum, tüketicilerin kaliteyi fiyatın üzerinde tuttuğunu gösteriyor.

Uygun fiyatlı hurma çeşitleri: Tunus ve Bağdat

Medine ve Kudüs hurmalarının yüksek fiyatları, bazı tüketicileri alternatif çeşitlere yönlendiriyor. Esnaflar, orta kalitede ve daha uygun fiyatlı olan Tunus ve Bağdat hurmalarını öneriyor. Bu hurmalar, kilosu 100 ile 140 lira arasında değişen fiyatlarıyla dikkat çekiyor ve bütçe dostu seçenekler sunuyor.

Tüketicilerin hurma tercihlerinde kalite arayışı

Ramazan ayında hurma alışverişi yapan tüketiciler, genellikle kaliteyi ön planda tutuyor. Yüksek fiyatlarına rağmen, Medine ve Kudüs hurmaları büyük ilgi görüyor. Bu, tüketicilerin lezzet ve kaliteyi, maliyetin üzerinde değerlendirdiğinin bir göstergesi.

Kalitenin fiyat karşısındaki zaferi

2024 Ramazan ayında hurma satışları, kalitenin fiyat karşısında zafer kazandığı bir dönemi işaret ediyor. Medine ve Kudüs hurmaları, yüksek fiyatlarına rağmen tercih edilirken, Tunus ve Bağdat hurmaları da alternatif bütçe dostu seçenekler olarak öne çıkıyor. Bu durum, tüketicilerin kaliteyi fiyatın üzerinde tuttuğunu açıkça gösteriyor.