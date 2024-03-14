- Gündem

Karadeniz’e musallat oldular!... Doğal viagra ağları parçalıyor

Balıkçılar Ege ve Akdeniz’den karadeniz’e göç eden ve ağları parçalayarak balıkları kaçıran mavi yengeçten yana dertli. Afrodizyak etkisi ile doğal viagra olarak da halk arasında bilinen mavi yengeçler şimdi Karadeniz’i istila etti…

Elif Sarıhan
Elif Sarıhan Tüm Haberleri
Karadeniz’e musallat oldular!... Doğal viagra ağları parçalıyor mask
Karadeniz’e musallat oldular!... Doğal viagra ağları parçalıyor
Karadeniz’e musallat oldular!... Doğal viagra ağları parçalıyor
+6
Haber albümü için resme tıklayın

Karadeniz, mavi yengeçlerin istilasına tanık oluyor. Bu durum, balıkçılık endüstrisine zarar verirken, yengeçlerin lezzetli eti ve sağlık faydaları, onları benzersiz bir gastronomik deneyim haline getiriyor. Mavi yengeç nasıl bir doğal afrodizyak, mavi yengeç, bölgeyi nasıl etkiliyor? Haberimizde…

Karadeniz’e musallat oldular!... Doğal viagra ağları parçalıyor

Karadeniz'in yeni sorunu mavi yengeç istilası

Karadeniz, son dönemlerde, özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinden gelen bir istilacıyla karşı karşıya kaldı: mavi yengeçler. Bu canlılar, 22 cm'ye kadar büyüyebiliyor ve balıkçıların ağlarını parçalayarak ekonomiye büyük zararlar veriyor.

Karadeniz’e musallat oldular!... Doğal viagra ağları parçalıyor

Balıkçıların kâbusu ağları parçalayan yengeçler

Mavi yengeçlerin güçlü kıskaçları, balıkçıların ağlarını delip geçerek, tuttukları balıkların kaçmasına neden oluyor. Bu durum, son bir yıl içinde giderek artış gösterdi ve balıkçılar arasında büyük endişelere yol açtı.

Karadeniz’e musallat oldular!... Doğal viagra ağları parçalıyor

Mavi yengeçlerin çekici görünümü ve ekonomik etkisi

Bu canlıların zararlı etkilerinin yanı sıra, ilgi çekici görünümleri de var. Balık satıcısı Onurcan Köse, mavi yengeçlerin Karadeniz'de neden bu kadar yaygın olduğunu merak ediyor. Ayrıca, bu yengeçlerin pazarda sergilenmesi, alıcıların ilgisini çekiyor.Karadeniz’e musallat oldular!... Doğal viagra ağları parçalıyor

Lezzetli mavi yengeç etinin popülerliği

Dünya çapında en lezzetli deniz ürünleri arasında yer alan mavi yengeç eti, yerel halk ve caretta caretta kaplumbağaları tarafından da tercih ediliyor. Bu, mavi yengeçlerin popülerliğinin ana nedenlerinden biridir.Karadeniz’e musallat oldular!... Doğal viagra ağları parçalıyor

Mavi yengeç etinin sağlık faydaları

Mavi yengeç eti, fosfor, çinko, magnezyum, demir ve kalsiyum gibi mineraller açısından zengindir. Bu, mavi yengecin sağlık üzerindeki olumlu etkilerini destekler. Ayrıca, halk arasında bir afrodizyak olarak bilinen mavi yengeç, "doğal viagra" olarak adlandırılıyor.Karadeniz’e musallat oldular!... Doğal viagra ağları parçalıyor

Karadeniz'de mavi yengeç fırsatı

Karadeniz'deki mavi yengeç istilası, balıkçılık sektörü için bir meydan okuma oluştururken, aynı zamanda gastronomi dünyası için benzersiz fırsatlar sunuyor. Bu canlıların zararlarını azaltmak ve onların sunduğu lezzetli etlerden faydalanmak için dengeli bir strateji gereklidir.Karadeniz’e musallat oldular!... Doğal viagra ağları parçalıyor

# deniz, karadeniz, balık

14 Mar 2024 - 17:00 - Gündem

Mahreç  Elif Sarıhan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL