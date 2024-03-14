Bolu vefat edenler.. 14 Mart 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

KADRİYE KAYKUSUZ
Beşkavaklar mahallesi sakinlerinden, İbrahim KAYKUSUZ’un eşi, Levent ve Ümit KAYKUSUZ’un anneleri, Mehmet ve Emine KARAMANLIOĞLU’nun kardeşi;
Cenazesi bugün Kalıcıkonutlar camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Paşaköy Mezarlığına defnedilecektir.
NECLA YORULMAZ
(Merhum) İsmail ve Fahriye ERGÜN’ün kızı, Süheyla TUNCA’nın Ablası, (Merhum) Yılmaz YORULMAZ’ın eşi, Yıldız AYBENİZ, Tolga YORULMAZ’ın annesi;
Cenazesi bugün Paşaköy mahallesi Eniştebey camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası paşaköy mezarlığına defnedilecektir.
MEHMET TAŞKÖPRÜ
Mudurnu merkezde öğle namazına mütakip defnedilecektir.
MEHMET BEYHAN
Mudurnu merkezde öğle namazına mütakip defnedilecektir.
EMRAH YÜCE
Düzce yığılcada öğle namazına mütakip defnedilecektir.
MUSTAFA EKER
Göynük merkezde öğle namazına mütakip defnedilecektir.
MEHMET CANSIZ
Göynük merkezde öğle namazına mütakip defnedilecektir.
GÜLHANIM EROL
Sivas Ulaşta öğle namazına mütakip defnedilecektir.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.