14 Mar 2024 - 10:59- Gündem G:

Bolu vefat edenler.. 14 Mart 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

Bolu’da 14 Mart 2024 Bugün 8 kişi hayatını kaybetti. İşte Bolu’da günün vefat defin listesi…

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bolu vefat edenler.. 14 Mart 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi... mask
Büyütmek için resme tıklayın

KADRİYE KAYKUSUZ

Beşkavaklar mahallesi sakinlerinden, İbrahim KAYKUSUZ’un eşi, Levent ve Ümit KAYKUSUZ’un anneleri, Mehmet ve Emine KARAMANLIOĞLU’nun kardeşi;

Cenazesi bugün Kalıcıkonutlar camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Paşaköy Mezarlığına defnedilecektir.

NECLA YORULMAZ

(Merhum) İsmail ve Fahriye ERGÜN’ün kızı, Süheyla TUNCA’nın Ablası, (Merhum) Yılmaz YORULMAZ’ın eşi, Yıldız AYBENİZ, Tolga YORULMAZ’ın annesi;

Cenazesi bugün Paşaköy mahallesi Eniştebey camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası paşaköy mezarlığına defnedilecektir.

MEHMET TAŞKÖPRÜ

Mudurnu merkezde öğle namazına mütakip defnedilecektir.

MEHMET BEYHAN

Mudurnu merkezde öğle namazına mütakip defnedilecektir.

EMRAH YÜCE

Düzce yığılcada öğle namazına mütakip defnedilecektir.

MUSTAFA EKER

Göynük merkezde öğle namazına mütakip defnedilecektir.

MEHMET CANSIZ

Göynük merkezde öğle namazına mütakip defnedilecektir.

GÜLHANIM EROL

Sivas Ulaşta öğle namazına mütakip defnedilecektir.

 

# düzce, mudurnu

14 Mar 2024 - 10:59 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL