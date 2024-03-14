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Bodrum FK-Boluspor maçının hakemi belli oldu

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında, Boluspor'un Bodrum FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hakemi belli oldu. 17 Mart'ta gerçekleşecek bu zorlu karşılaşma, futbolseverleri heyecanla bekliyor.

Osman Aykan
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Bodrum FK-Boluspor maçının hakemi belli oldu mask
Bodrum FK-Boluspor maçının hakemi belli oldu
Bodrum FK-Boluspor maçının hakemi belli oldu
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Trendyol 1. Lig'in 27. haftasının heyecan dolu karşılaşması, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Boluspor'un, Bodrum FK ile deplasmanda gerçekleştireceği bu kritik maç, 17 Mart Pazar günü saat 13.30'da futbol tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatacak.

Bodrum FK-Boluspor maçının hakemi belli oldu

Karşılaşmanın hakemleri belli oldu

Karşılaşmanın merkezinde deneyimli hakem Alpaslan Şen yer alacak, bu önemli görevde ona Erkan Akbulut ve Kürşathan Akın yardımcı hakem olarak eşlik edecekler. Dördüncü hakem ise Sinan Özcan olacak.

Bodrum FK-Boluspor maçının hakemi belli oldu

Hakem Alpaslan Şen'in denetimindeki zorlu mücadele

Alpaslan Şen, futbol dünyasında adil ve dengeli yönetimiyle tanınan bir hakemdir. Onun denetiminde gerçekleşecek Bodrum FK-Boluspor maçı, futbolun fair play ruhuna uygun bir müsabaka vaat ediyor. Hakem ekibi, sahadaki düzeni sağlamak ve oyunun akıcılığını korumak adına titiz bir çalışma sergileyecek.

Bodrum FK-Boluspor maçının hakemi belli oldu

Futbol tutkunlarını bekleyen heyecan

Trendyol 1. Lig'in bu haftasında, Boluspor'un deplasmanda Bodrum FK'ya konuk olması, her iki takım için de büyük önem taşıyor. Bu zorlu karşılaşma, ligdeki sıralama açısından kritik puanlar vaat ediyor. Takımların form durumu, stratejileri ve mücadele azmi, maçın sonucunu doğrudan etkileyebilecek unsurlar arasında. Futbolseverler, teknik direktörlerin taktik savaşını ve oyuncuların sahadaki performansını merakla bekliyor.

Bodrum FK-Boluspor maçının hakemi belli oldu

Bodrum FK- Boluspor maçının detayları

Tarih ve Saat: 17 Mart Pazar, 13.30

Yer: Bodrum İlçe Stadyumu

Hakemler: Alpaslan Şen (Merkez Hakem), Erkan Akbulut ve Kürşathan Akın (Yardımcı Hakemler), Sinan Özcan (Dördüncü Hakem)

Yayın bilgileri: TRT Spor

Bodrum FK-Boluspor maçının hakemi belli oldu

# spor, pazar, tarih

14 Mar 2024 - 12:02 Bolu- Spor

Mahreç  Osman Aykan

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