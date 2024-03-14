Bolu'da Son Anket Sonuçları: CHP Adayı Özcan, AKP Adayı Demirkol'u 27 Puan Geride Bıraktı

CHP Adayı Özcan, Önde Gidiyor

Anket sonuçlarına göre, CHP'nin adayı Tanju Özcan, yüzde 56,2'lik bir oy oranıyla açık ara önde yer alıyor. AKP'nin adayı Muhammed Emin Demirkol ise yüzde 29 ile ikinci sırada bulunuyor. MHP'nin adayı İlhan Durak'ın oy oranı ise yüzde 10,2 olarak kaydedildi.

Bolu'daki Siyasi Dinamikler

Bolu'da mayıs ayında yapılan seçimlerde AKP, yüzde 36,7 ile en yüksek oyu alırken, MHP yüzde 23,6 ve CHP yüzde 21,8 oy oranına ulaşmıştı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda ise oyların yüzde 61'i Recep Tayyip Erdoğan'a, yüzde 31'i Kemal Kılıçdaroğlu'na ve yüzde 7,5'i Sinan Oğan'a gitmişti.

Bolu'da seçim yarışında dikkat çekici fark

2019 yerel seçimlerinde ise Tanju Özcan, yüzde 52,7 oy alarak en yakın rakibi AKP'li Fatih Metin'i, yüzde 44,7 ile geride bırakmıştı. Bu sonuçlar, Bolu'da siyasi dengelerin ve tercihlerin zaman içinde nasıl değişebileceğini gözler önüne seriyor.

Sonuçlar Ne Anlama Geliyor?

Sonar Araştırma'nın anket sonuçları, Bolu'daki seçmen davranışlarında önemli değişikliklerin olabileceğini işaret ediyor. CHP adayı Tanju Özcan'ın büyük bir farkla önde gitmesi, bölgedeki siyasi eğilimlerin ve beklentilerin ne yönde olduğuna dair ipuçları veriyor.

Bu sonuçlar, Bolu'daki seçmenlerin mevcut siyasi gelişmelere ve adayların sunduğu vizyonlara nasıl tepki verdiğini de gösteriyor. Önümüzdeki dönemde Bolu'da siyasi rekabetin nasıl şekilleneceği ve seçmen tercihlerinin ne yönde olacağı merak konusu.