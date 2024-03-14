Polis kılığındaki dolandırıcı yaşlı çifti hedef aldı

Telefon Dolandırıcılığının Yeni Yüzü: FETÖ Bahanesi

Bolu'da yaşayan Mustafa ve Fatma Oruç çifti, kendilerini derinden sarsan bir dolandırıcılık olayının mağduru oldu. Gürcan A. isimli şahıs, telefonla ulaştığı çifti, FETÖ üyelerinin eline geçen kişisel bilgileri bahane ederek kandırmaya çalıştı. Mustafa Oruç, dolandırıcının tuzağına düşmeyince, hedef değiştirilerek eşi Fatma Oruç dolandırıldı.

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Dolandırıcı, ilk olarak Mustafa Oruç'u arayarak kendisini polis olarak tanıttı ve acil para göndermeleri gerektiğini söyledi. Mustafa Oruç'un teklifi reddetmesi üzerine, dolandırıcı bu kez Fatma Oruç'a ulaşarak, eşinin Bolu Cumhuriyet Savcılığı'nda olduğunu ve ulaşılamaz durumda olduğunu belirtti. Bu yalan üzerine Fatma Oruç, panikle 20 bin TL'yi dolandırıcının hesabına gönderdi.

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Olayın farkına varan Oruç çifti, derhal şikayette bulundu. Yapılan soruşturma sonucunda dolandırıcının kimliği Gürcan A. olarak belirlendi ve 'kamu görevlisi taklidiyle dolandırıcılık' suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, mağdur çift hazır bulunurken, firari sanık Gürcan A. katılmadı.

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Duruşmada ifade veren Mustafa Oruç, dolandırıcının kendisini polis olarak tanıttığını ve arka planda telsiz sesleri duyduğunu belirtti. Fatma Oruç ise, eşine ulaşamadığı için dolandırıcıya inandığını ve 20 bin TL gönderdiğini ifade etti. Mahkeme, şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarırken, duruşmayı erteledi.