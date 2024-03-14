Tıp bayramında doktorlar kendi dertlerine merhem arıyor

Tıp Bayramı’nın anlamı ve önemi

14 Mart Tıp Bayramı, Türk hekimlerinin ve sağlık çalışanlarının vatan sevgisi ve fedakarlıklarının simgesi olarak kabul edilir. Bu özel gün, tıp camiasının geçmişten bugüne süregelen kahramanlık ve özveri dolu hikayesini hatırlatır.

Sağlık çalışanlarının talepleri

Türk Sağlık-Sen Bolu Şube Başkanı Furkan Özübek, sağlık çalışanlarının karşılaştığı sorunlara ve çözüm yollarına ışık tutuyor. Adil ücretlendirme, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sağlıkta şiddetin önlenmesi gibi konular, çalışanların en önemli talepleri arasında yer alıyor.

Ücret ve ekonomik koşullar

Sağlık çalışanları, enflasyon karşısında eriyen maaşlarının güvence altına alınmasını istiyor. Ek zam ve refah payı gibi düzenlemelerle maaşlarının reel değerinin korunması talep ediliyor.

Sağlıkta şiddetin önlenmesi

Sağlık sektöründe artan şiddet olaylarına karşı etkili önlemler alınması gerektiğini vurgulayan Özübek, sağlık kurumlarında çalışanların ve hastaların güvenliğinin sağlanmasının önemini dile getiriyor.

Liyakat ve adaletli istihdam

Sağlık sektöründe liyakate dayalı atamaların yapılması, mobbing ve ayrımcılığın önlenmesi gerektiğini belirten Özübek, adil bir çalışma ortamının önemine dikkat çekiyor.

Çözüm yolları ve sosyal diyalog

Özübek, sağlık camiasının sorunlarının çözümünde sosyal taraflarla diyalog ve iş birliğinin önemine vurgu yapıyor. Sağlık çalışanlarının görüşlerinin alınarak yapılan düzenlemelerin, sektördeki sorunların üstesinden gelmede kritik rol oynayacağını ifade ediyor.

Bu özel günde, Türk Sağlık-Sen'in sağlık çalışanlarının yanında olduğunu ve onların hak mücadelesinde destekçisi olmaya devam edeceğini belirten Özübek, tüm sağlık camiasının Tıp Bayramı'nı kutluyor ve sorunlara kalıcı çözümler bulunması temennisinde bulunuyor.