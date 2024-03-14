Koca ve Demirkol’un kravat kardeşliği

Bolu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son ziyaretiyle sağlık altyapısında devrim niteliğinde gelişmelere sahne oluyor. Yeni 600 yataklı hastane ve PET/CT cihazı yatırımıyla, bölge sağlık turizminde çığır açmaya hazırlanıyor.

Bolu'ya sağlıkta yatırımlar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu'ya yaptığı ziyarette, şehrin sağlık altyapısını güçlendirecek iki önemli projenin müjdesini verdi. Yeni 600 yataklı şehir hastanesi ve PET/CT cihazının Bolu'ya kazandırılması, bölgenin sağlık hizmetlerinde yeni bir döneme girmesini sağlayacak.

600 Yataklı Şehir Hastanesi ile sağlık kapasitesi artıyor

Bakan Koca'nın duyurduğu, mevcut sağlık tesislerinin yanına inşa edilecek 600 yataklı yeni şehir hastanesi, Bolu'nun sağlık hizmetlerindeki kapasitesini önemli ölçüde artıracak. Modern tıbbi donanımlar ve geniş yatak kapasitesi ile dikkat çeken bu yeni hastane, bölge halkına kaliteli sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyor.

PET/CT cihazı ile kanser teşhisinde devrim

Bolu'ya getirilecek PET/CT cihazı, kanser teşhis ve tedavisinde büyük bir ilerleme anlamına geliyor. Bakan Koca'nın belirttiği üzere, bu cihaz sayesinde bölgedeki kanser hastalarının teşhis ve tedavi süreçleri büyük ölçüde iyileştirilecek, böylece bölge hastaneleri arasında önemli bir fark yaratılacak.

Yeni sağlık tesislerinin bölgeye katkıları

Bu yeni sağlık tesisleri, Bolu ve çevre illerden gelen hastalara hizmet verecek. Özellikle 600 yataklı şehir hastanesi ve PET/CT cihazının getirilmesi, bölgedeki sağlık hizmetlerinin kalitesini artırarak, vatandaşların daha iyi sağlık hizmeti almasını sağlayacak. Ayrıca, bu yatırımlar bölgeye ekonomik katkı sağlayarak, sağlık turizmini de canlandıracak.

Sağlık Bakanının Bolu ziyareti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bolu ziyareti, yerel seçim çalışmaları kapsamında gerçekleşti. Bakan, ziyaretinde AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol'a destek vermek ve sağlık alanındaki yeni yatırımları duyurmak amacıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Bu ziyaret, Bolu'da sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik önemli adımların atılmasını sağladı.

Bakan Koca ve Demirkol'un dikkat çeken giyimi

Sağlık Bakanı Koca ve AK Parti'nin Bolu Belediye Başkan Adayı Demirkol, ziyaret sırasında benzer kıyafet kombinleriyle dikkat çekti. İkilinin takım elbise, gömlek, ayakkabı ve özellikle kravat seçimlerindeki benzerlik, gözlerden kaçmadı ve ziyaretin renkli anlarından biri oldu. Bu ilginç tesadüf, ziyaretin hafızalarda Koca ve Demirkol’un kravat kardeşliği detayı olarak yerini aldı.