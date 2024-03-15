Çakmaklar Mahallesi Muhtar Adayı Özdemir, “Örnek mahalle” vaadiyle geliyor

Çalışmalar Hız Kazandı

Çakmaklar Mahallesi'ni "gelişmiş bir mahalle" yapacağını belirterek benzersiz projeleriyle seçmenlerden tam not alan Muhtar Adayı Nezahat Özdemir, "Huzurlu, bereketli ve sorunların çözüldüğü bir yaşam sunmaya geliyorum" diyerek beğeni topluyor.

Özdemir, Projeleriyle Öne Çıkıyor

700'e yakın seçmenin bulunduğu Çakmaklar Mahallesi'ndeki başlıca sorunları ele alan muhtar adayı Nezahat Özdemir, "periyodik aralarla mahalle buluşmaları gerçekleştireceğiz, Mahallemizde bulunan eski köy konağı, yeni mahalle sosyal tesisimizde kültürel sanat etkinlikleri düzenleyeceğiz. Mahallemizde yıllardır ihmal edilen posta, fiber internet ve kargo hizmeti getireceğiz, yöresel ürün standı açacağız" diyerek projelerini mahalle halkıyla paylaşmayı sürdürüyor.

Mahallenin Tek Kadın Adayı

Nezahat Özdemir, "Örnek bir mahalle doğacak; bir annenin, bir kadının ellerinde hayat bulacak" ifadelerini kullandı. Muhtarlık müessesinin yönetim şekilleri arasındaki en önemli müessese olduğunu belirten Özdemir, "Toplumun iletemediği sorunları en yakından makamlara iletebilmek ve bu işlerin çözümü için makamlar arası birinci dereceden köprü olmak için geliyorum" diyor.

Nezahat Özdemir Kimdir?

ailen1964 yılında Bolu'da dünyaya geldi. Mesleki eğitimini tamamladıktan sonra bankacı olarak iş hayatına başladı. 32 yıl sonra emekli olan Nezahat Özdemir, şu anda tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor. Evli ve 2 çocuk annesi Özdemir, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Çakmaklar Mahallesi'ndeki tek kadın muhtar adayı olarak öne çıkıyor.