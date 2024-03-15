15 Mar 2024 - 00:01- Gündem G:

Çakmaklar Mahallesi Muhtar Adayı Özdemir, “Örnek mahalle” vaadiyle geliyor

Yerel seçimlere sayılı günler kala, özellikle kadın muhtar adaylarının çalışmaları ve projeleri öne çıkıyor. Çakmaklar Mahallesi’nde 3 adayın arasındaki tek kadın aday olan Nezahat Özdemir, seçmenleri tek tek ziyaret ederek projelerini tanıtıyor.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Çakmaklar Mahallesi Muhtar Adayı Özdemir, “Örnek mahalle” vaadiyle geliyor mask
Çakmaklar Mahallesi Muhtar Adayı Özdemir, “Örnek mahalle” vaadiyle geliyor
Çakmaklar Mahallesi Muhtar Adayı Özdemir, “Örnek mahalle” vaadiyle geliyor
Haber albümü için resme tıklayın

Çalışmalar Hız Kazandı

Çakmaklar Mahallesi'ni "gelişmiş bir mahalle" yapacağını belirterek benzersiz projeleriyle seçmenlerden tam not alan Muhtar Adayı Nezahat Özdemir, "Huzurlu, bereketli ve sorunların çözüldüğü bir yaşam sunmaya geliyorum" diyerek beğeni topluyor.

Özdemir, Projeleriyle Öne Çıkıyor

700'e yakın seçmenin bulunduğu Çakmaklar Mahallesi'ndeki başlıca sorunları ele alan muhtar adayı Nezahat Özdemir, "periyodik aralarla mahalle buluşmaları gerçekleştireceğiz, Mahallemizde bulunan eski köy konağı, yeni mahalle sosyal tesisimizde kültürel sanat etkinlikleri düzenleyeceğiz. Mahallemizde yıllardır ihmal edilen posta, fiber internet ve kargo hizmeti getireceğiz, yöresel ürün standı açacağız" diyerek projelerini mahalle halkıyla paylaşmayı sürdürüyor.

Mahallenin Tek Kadın Adayı

Nezahat Özdemir, "Örnek bir mahalle doğacak; bir annenin, bir kadının ellerinde hayat bulacak" ifadelerini kullandı. Muhtarlık müessesinin yönetim şekilleri arasındaki en önemli müessese olduğunu belirten Özdemir, "Toplumun iletemediği sorunları en yakından makamlara iletebilmek ve bu işlerin çözümü için makamlar arası birinci dereceden köprü olmak için geliyorum" diyor.

Nezahat Özdemir Kimdir?

ailen1964 yılında Bolu'da dünyaya geldi. Mesleki eğitimini tamamladıktan sonra bankacı olarak iş hayatına başladı. 32 yıl sonra emekli olan Nezahat Özdemir, şu anda tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor. Evli ve 2 çocuk annesi Özdemir, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Çakmaklar Mahallesi'ndeki tek kadın muhtar adayı olarak öne çıkıyor.

Çakmaklar Mahallesi Muhtar Adayı Özdemir, “Örnek mahalle” vaadiyle geliyor

 

 

# tarım, emekli, çocuk

15 Mar 2024 - 00:01 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Esra Perçin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL