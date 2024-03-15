Çakmaklar Mahallesi Muhtar Adayı Özdemir, “Örnek mahalle” vaadiyle geliyor

Çalışmalar Hız Kazandı
Çakmaklar Mahallesi'ni "gelişmiş bir mahalle" yapacağını belirterek benzersiz projeleriyle seçmenlerden tam not alan Muhtar Adayı Nezahat Özdemir, "Huzurlu, bereketli ve sorunların çözüldüğü bir yaşam sunmaya geliyorum" diyerek beğeni topluyor.
Özdemir, Projeleriyle Öne Çıkıyor
700'e yakın seçmenin bulunduğu Çakmaklar Mahallesi'ndeki başlıca sorunları ele alan muhtar adayı Nezahat Özdemir, "periyodik aralarla mahalle buluşmaları gerçekleştireceğiz, Mahallemizde bulunan eski köy konağı, yeni mahalle sosyal tesisimizde kültürel sanat etkinlikleri düzenleyeceğiz. Mahallemizde yıllardır ihmal edilen posta, fiber internet ve kargo hizmeti getireceğiz, yöresel ürün standı açacağız" diyerek projelerini mahalle halkıyla paylaşmayı sürdürüyor.
Mahallenin Tek Kadın Adayı
Nezahat Özdemir, "Örnek bir mahalle doğacak; bir annenin, bir kadının ellerinde hayat bulacak" ifadelerini kullandı. Muhtarlık müessesinin yönetim şekilleri arasındaki en önemli müessese olduğunu belirten Özdemir, "Toplumun iletemediği sorunları en yakından makamlara iletebilmek ve bu işlerin çözümü için makamlar arası birinci dereceden köprü olmak için geliyorum" diyor.
Nezahat Özdemir Kimdir?
ailen1964 yılında Bolu'da dünyaya geldi. Mesleki eğitimini tamamladıktan sonra bankacı olarak iş hayatına başladı. 32 yıl sonra emekli olan Nezahat Özdemir, şu anda tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor. Evli ve 2 çocuk annesi Özdemir, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Çakmaklar Mahallesi'ndeki tek kadın muhtar adayı olarak öne çıkıyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.