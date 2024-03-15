15 Mar 2024 - 09:00- Siyaset G:

Bayrakçı’ya göre yerel seçim Özcan’ı liderliğe taşıyor

SONAR'ın en yeni anket sonuçlarına göre, Bolu'da 31 Mart yerel seçimlerinde CHP adayı Tanju Özcan liderliğe yükseliyor. AK Parti'nin oy oranlarında düşüş gözlenirken, İYİ Parti seçmeninin tercihi değişim rüzgarlarını güçlendiriyor.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bayrakçı’ya göre yerel seçim Özcan’ı liderliğe taşıyor mask
Bayrakçı’ya göre yerel seçim Özcan’ı liderliğe taşıyor
Bayrakçı’ya göre yerel seçim Özcan’ı liderliğe taşıyor
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Bolu'da Seçim Havası Değişiyor

Bolu, 31 Mart yerel seçimlerine doğru ilerlerken, SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'nın CNN Türk'teki açıklamalarıyla seçim havasında önemli değişikliklerin sinyalleri veriliyor. Yapılan son anket çalışmaları, Bolu'daki siyasi dengelerin yeni bir döneme girdiğini gösteriyor.

Bayrakçı’ya göre yerel seçim Özcan’ı liderliğe taşıyor

Tanju Özcan'ın yükselişi göz kamaştırıyor

CHP'nin Bolu adayı Tanju Özcan, SONAR anket sonuçlarına göre, %56,2 gibi dikkat çekici bir oy oranıyla liderliğe yükseliyor. Mayıs seçimlerinde %23 oy alan CHP'nin bu büyük sıçraması, Özcan'ın Bolu'da ne kadar güçlü bir aday olduğunu kanıtlıyor. Bayrakçı Bolu’yu ankette büyükşehirler arasında değerlendirirken, CHP’li Aday Tanju Özcan’ın Bolu’da her kesimin oyunu aldığını belirtiyor.Bayrakçı’ya göre yerel seçim Özcan’ı liderliğe taşıyor

AK Parti oy kaybında

Bayrakçı anket sonuçlarını, AK Parti'nin Bolu'da %29,1 oy oranıyla gerilediğini gösterdiğini söylerken bu düşüşün, AK Parti için Bolu'daki seçmen tercihlerinde önemli bir değişimin işareti olarak değerlendirildiğini belirtti.Bayrakçı’ya göre yerel seçim Özcan’ı liderliğe taşıyor

İYİ Parti seçmeni yönünü değiştiriyor

İYİ Parti seçmeninin büyük bir kısmının Tanju Özcan'a yönelmesi, Bolu'daki politik atmosferde önemli bir dönüşümün habercisi olarak görülüyor. Bu tercih, Özcan'ın yükselişinde kritik bir rol oynuyor.Bayrakçı’ya göre yerel seçim Özcan’ı liderliğe taşıyor

Bolu'daki siyasi dinamikler yeniden şekilleniyor

SONAR'ın anket sonuçları, Bolu'daki siyasi dinamiklerin yeniden şekillendiğini ortaya koyuyor. Seçmen tercihlerindeki bu net değişim, yerel siyasette yeni bir dönemin başlangıcını müjdeler nitelikte.Bayrakçı’ya göre yerel seçim Özcan’ı liderliğe taşıyor

Anket Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Hakan Bayrakçı'nın açıkladığı son anket sonuçları, Bolu'da 31 Mart yerel seçimlerine yönelik siyasi atmosferin nasıl şekillendiğini gözler önüne seriyor. Tanju Özcan'ın liderliğe yükselişi, AK Parti'nin oy oranındaki düşüş ve İYİ Parti seçmeninin tercihleri, Bolu'daki yerel seçimlerin kritik unsurları olarak dikkat çekiyor.

# seçim, ak parti, değişim

15 Mar 2024 - 09:00 Bolu/ Bolu- Siyaset

Mahreç  Esra Perçin

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