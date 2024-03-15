Bayrakçı’ya göre yerel seçim Özcan’ı liderliğe taşıyor

Bolu'da Seçim Havası Değişiyor

Bolu, 31 Mart yerel seçimlerine doğru ilerlerken, SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'nın CNN Türk'teki açıklamalarıyla seçim havasında önemli değişikliklerin sinyalleri veriliyor. Yapılan son anket çalışmaları, Bolu'daki siyasi dengelerin yeni bir döneme girdiğini gösteriyor.

Tanju Özcan'ın yükselişi göz kamaştırıyor

CHP'nin Bolu adayı Tanju Özcan, SONAR anket sonuçlarına göre, %56,2 gibi dikkat çekici bir oy oranıyla liderliğe yükseliyor. Mayıs seçimlerinde %23 oy alan CHP'nin bu büyük sıçraması, Özcan'ın Bolu'da ne kadar güçlü bir aday olduğunu kanıtlıyor. Bayrakçı Bolu’yu ankette büyükşehirler arasında değerlendirirken, CHP’li Aday Tanju Özcan’ın Bolu’da her kesimin oyunu aldığını belirtiyor.

AK Parti oy kaybında

Bayrakçı anket sonuçlarını, AK Parti'nin Bolu'da %29,1 oy oranıyla gerilediğini gösterdiğini söylerken bu düşüşün, AK Parti için Bolu'daki seçmen tercihlerinde önemli bir değişimin işareti olarak değerlendirildiğini belirtti.

İYİ Parti seçmeni yönünü değiştiriyor

İYİ Parti seçmeninin büyük bir kısmının Tanju Özcan'a yönelmesi, Bolu'daki politik atmosferde önemli bir dönüşümün habercisi olarak görülüyor. Bu tercih, Özcan'ın yükselişinde kritik bir rol oynuyor.

Bolu'daki siyasi dinamikler yeniden şekilleniyor

SONAR'ın anket sonuçları, Bolu'daki siyasi dinamiklerin yeniden şekillendiğini ortaya koyuyor. Seçmen tercihlerindeki bu net değişim, yerel siyasette yeni bir dönemin başlangıcını müjdeler nitelikte.

Anket Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Hakan Bayrakçı'nın açıkladığı son anket sonuçları, Bolu'da 31 Mart yerel seçimlerine yönelik siyasi atmosferin nasıl şekillendiğini gözler önüne seriyor. Tanju Özcan'ın liderliğe yükselişi, AK Parti'nin oy oranındaki düşüş ve İYİ Parti seçmeninin tercihleri, Bolu'daki yerel seçimlerin kritik unsurları olarak dikkat çekiyor.