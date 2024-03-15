Ramazan sofralarının geleneksel lezzeti, Bakır tepsilerde pişiyor, afiyetle yeniyor

Ramazan ayı, birbirinden farklı lezzetlerin sofralarda yerini aldığı bir dönem. Bu dönemin vazgeçilmez tatlılarından biri de, geleneksel yöntemlerle bakır tepside pişirilen tel kadayıf. İftar sofralarını süsleyen bu lezzet, vatandaşların büyük ilgisini çekiyor ve her bütçeye uygun fiyatıyla iftarların olmazsa olmazı haline geliyor.

40 Yıllık Usta Hakan Güvez'den Tel Kadayıf Sırları

Tarihi Bedesten Çarşısı'nda 40 yıldır tel kadayıf pişiren usta Hakan Güvez, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte tel kadayıfın güncel fiyatının 85 lira olduğunu belirtiyor. Güvez, "Ramazan ayının vazgeçilmez tatlısı tel kadayıf, tamamen natürel içeriklerle hazırlanıyor. Un ve su dışında hiçbir katkı maddesi kullanılmıyor" diyor.

Zorlu Meslek, Azalan Ustalar

Hakan Güvez, mesleğinin zorluklarına ve gençlerin bu işe olan ilgisinin azalmasına dikkat çekiyor. "Mesleğimiz sabır ve dayanıklılık gerektiriyor. Ancak şimdiki gençler bu tür zor işleri tercih etmiyor" diyen Güvez, kendisinin bölgede tek tel kadayıf ustası olduğunu ve mesleğin gelecek kuşaklara aktarılmasının zorlaştığını ifade ediyor.

Tel Kadayıfın Püf Noktaları

Tel kadayıfın hazırlanışı, özen ve ustalık gerektiren bir süreç. Güvez, "Kadayıfın şerbeti, yağda harmanlanması ve kızartılması özen ister. Ancak bazıları masrafları azaltmak için şekerden çalıyor ve bu da kadayıfın hamur olmasına sebep oluyor" şeklinde konuşuyor. Usta, doğru hazırlanışıyla tel kadayıfın eşsiz bir lezzete dönüştüğünü vurguluyor.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, geleneksel lezzetlerden tel kadayıf, iftar sofralarını süslemeye devam ediyor. Usta ellerden çıkan ve her bütçeye uygun olan bu tatlı, Ramazan ayının olmazsa olmazları arasında yerini alıyor.