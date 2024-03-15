15 Mar 2024 - 11:00- Yaşam G:

Ramazan sofralarının geleneksel lezzeti, Bakır tepsilerde pişiyor, afiyetle yeniyor

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, geleneksel yöntemlerle bakır tepside hazırlanan tel kadayıf, iftar sofralarının aranan lezzeti haline geliyor. Usta ellerden çıkan bu tatlı, her bütçeye uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Ramazan sofralarının geleneksel lezzeti, Bakır tepsilerde pişiyor, afiyetle yeniyor mask
Ramazan sofralarının geleneksel lezzeti, Bakır tepsilerde pişiyor, afiyetle yeniyor
Ramazan sofralarının geleneksel lezzeti, Bakır tepsilerde pişiyor, afiyetle yeniyor
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Ramazan ayı, birbirinden farklı lezzetlerin sofralarda yerini aldığı bir dönem. Bu dönemin vazgeçilmez tatlılarından biri de, geleneksel yöntemlerle bakır tepside pişirilen tel kadayıf. İftar sofralarını süsleyen bu lezzet, vatandaşların büyük ilgisini çekiyor ve her bütçeye uygun fiyatıyla iftarların olmazsa olmazı haline geliyor.

Ramazan sofralarının geleneksel lezzeti, Bakır tepsilerde pişiyor, afiyetle yeniyor

40 Yıllık Usta Hakan Güvez'den Tel Kadayıf Sırları

Tarihi Bedesten Çarşısı'nda 40 yıldır tel kadayıf pişiren usta Hakan Güvez, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte tel kadayıfın güncel fiyatının 85 lira olduğunu belirtiyor. Güvez, "Ramazan ayının vazgeçilmez tatlısı tel kadayıf, tamamen natürel içeriklerle hazırlanıyor. Un ve su dışında hiçbir katkı maddesi kullanılmıyor" diyor.

Ramazan sofralarının geleneksel lezzeti, Bakır tepsilerde pişiyor, afiyetle yeniyor

Zorlu Meslek, Azalan Ustalar

Hakan Güvez, mesleğinin zorluklarına ve gençlerin bu işe olan ilgisinin azalmasına dikkat çekiyor. "Mesleğimiz sabır ve dayanıklılık gerektiriyor. Ancak şimdiki gençler bu tür zor işleri tercih etmiyor" diyen Güvez, kendisinin bölgede tek tel kadayıf ustası olduğunu ve mesleğin gelecek kuşaklara aktarılmasının zorlaştığını ifade ediyor.

Ramazan sofralarının geleneksel lezzeti, Bakır tepsilerde pişiyor, afiyetle yeniyor

Tel Kadayıfın Püf Noktaları

Tel kadayıfın hazırlanışı, özen ve ustalık gerektiren bir süreç. Güvez, "Kadayıfın şerbeti, yağda harmanlanması ve kızartılması özen ister. Ancak bazıları masrafları azaltmak için şekerden çalıyor ve bu da kadayıfın hamur olmasına sebep oluyor" şeklinde konuşuyor. Usta, doğru hazırlanışıyla tel kadayıfın eşsiz bir lezzete dönüştüğünü vurguluyor.Ramazan sofralarının geleneksel lezzeti, Bakır tepsilerde pişiyor, afiyetle yeniyor

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, geleneksel lezzetlerden tel kadayıf, iftar sofralarını süslemeye devam ediyor. Usta ellerden çıkan ve her bütçeye uygun olan bu tatlı, Ramazan ayının olmazsa olmazları arasında yerini alıyor.

# ramazan

15 Mar 2024 - 11:00 - Yaşam

Mahreç  Esra Perçin

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