Seda Sayan açıkladı: Çağlar Ökten ile boşanma gerçek mi? İddiaların ardındaki gerçekler!

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan ile kendisinden 25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten'in evlilik yolculuğu, magazin dünyasını sürekli meşgul eden bir konu olmuştur. Geçtiğimiz Nisan ayında dünyaevine giren çift, mutlu birlikteliklerini devam ettirirken, Sayan'ın soyadı değişikliği kararı magazin gündemine damgasını vurdu.

Soyadı Değişikliği Kararı ve Mahkeme Süreci

Seda Sayan, evlilik sonrası yaşadığı isim ve soyisim karmaşasına son vermek adına, kızlık soyadı olan "Gürsaçer"i kullanma kararı aldı. İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran Sayan, "Ökten" soyadının nüfus kayıtlarından silinmesini talep etti. Mahkeme, Sayan'ın bu talebini kabul ederek, ünlü sanatçının soyadının nüfus kayıtlarında "Gürsaçer" olarak düzeltilmesine karar verdi.

Boşanma İddialarına Yanıt

Soyadı değişikliği kararının ardından ortaya atılan boşanma iddiaları, çiftin hayranlarını endişelendirdi. Ancak Seda Sayan, bu iddiaları kesin bir dille yalanladı ve mutlu evliliklerinin devam ettiğini vurguladı. Sayan, eşi Çağlar Ökten ile birlikte tatil planları yaptıklarını ve birlikte geçirecekleri vakitten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Sayan, soyadı değişikliğinin yanlış anlaşıldığını ve evliliklerinde herhangi bir sorun olmadığını belirtti.

Mutlu Birliktelik Devam Ediyor

Seda Sayan'ın açıklamaları, çiftin ayrılık yaşamadığını ve ilişkilerinin sağlam temeller üzerine kurulu olduğunu gösteriyor. Sayan'ın, kadınların kendi soyadını kullanma hakkına vurgu yapması ve bu konudaki kararlılığı, çiftin birbirine olan saygısının bir göstergesi olarak ön plana çıkıyor.

Seda Sayan ve Çağlar Ökten çiftinin, magazin dünyasındaki dedikodulara rağmen, birlikte mutlu ve huzurlu bir hayat sürdüğü açıkça görülüyor. Sayan'ın soyadı değişikliği kararı ve bu kararın ardından ortaya çıkan boşanma iddialarının yalanlanması, çiftin güçlü ilişkisini bir kez daha kanıtlıyor.